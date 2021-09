Učiteljica iz Slovenije odbila vakcinu i masku, pa dobila otkaz

Nije htela ni da nosi masku u razredu.

Izvor: YouTube/printscreen/ABC news (Australia)

Učiteljici jedne osnovne škole u Mariboru uručen je otkaz jer je odbila da se vakciniše ili testira na kovid-19, što je prvi takav slučaj nakon što je vlada, zbog širenja epidemije u trećem talasu, pooštrila epidemiološke mjere.

Kako su u objavili slovenački mediji, njoj je od početka školske godine bilo privremeno zabranjen rad jer je odbijala nedjeljni test i nošenje masku u razredu, na šta ju je obavezivala odluka ministarstva obrazovanja. Na rješenje o prestanku radnog odnosa postoji pravo žalbe u roku dvije nedjelje. Mediji prenose da je ta učiteljica aktivno djelovala u antivakserskoj grupi koja je nedavno upala u studio informativnog programa, tražeći da se prestane s "propagandom" vladine kampanje za vakcinaciju, a u videu na Fejsbuku nagovarala je roditelje da ne šalju djecu u "režimsku i fašističku školu".

Direktorka škole Katja Pregl izjavila je za mariborski list "Večer" da joj je otkaz uručen zbog kršenja radnih obaveza budući jer je odbijala da nosi masku u zatvorenom prostoru, kao i da nije ispunjavala tzv. PVT uslov (preboljeli, vakcinisani, testirani) koji je obaveza za zaposlene u školi.

Slovenački ministar zdravstva Janez Poklukar izjavio je dana s da PVT uslov već "daje rezultat" jer je posljednjih dana broj novozaraženih u stagnaciji. On je najavio da će zaoštreni PV uslov (samo preboljeli i vakcinisani), koji se od 1. septembra primenjuje na državnu upravu, biti proširen na sve ako epidemiološki brojevi, kao i broj hospitalizovanih, nastave da rastu.

Zaposleni u užem dijelu državne uprave moraju se, ako nisu preboljeli kovid-19 u posljednjih šest mjeseci, obavezno vakcinisati prvom dozom vakcine do prvog oktobra a drugom najkasnije do 1. novembra. Ako to ne učine neće moći da rade u službenim prostorijama, osim ako je tehnički i u skladu s njihovim radnim mjestom moguće da rade od kuće, odnosno onlajn.

Protiv te odluke vlade protestvovalo je više sindikata zaposlenih u državnoj upravi, a ustavnom je sudu je podnijeto više od 200 prijedloga da se vladina mjera proglasi neustavnom, prenose slovenački mediji.

(MONDO/Beta)