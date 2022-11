Kosovska policija: Nismo poslali specijalne snage na sjever

Policija Kosova je saopštila da u skladu sa trenutnom situacijom i dešavanjima u zemlji ima svoje operativne planove za očuvanje ustavnog poretka Kosova, slobode kretanje i očuvanja reda i mira širom zemlje.

Izvor: Anadolija/Erkin Keçi

U saopštenju dostavljenom medijima navedeno je da “policijske jedinice javnog reda i granične jedinice po službenoj dužnosti kruže/kreću se u zavisnosti od obaveza i policijskih zadataka, ali nema angažovanja, niti slanja specijalnih jedinica na sjever Mitrovice, kako je objavljeno u medijima”.

Dodaje se da Kosovska policija kontinuirano prati dešavanja u Sjevernoj Mitrovici i vrši profesionalne procjene u skladu sa kojima preduzima neophodne, razumne i zakonske mjere za rješavanje bezbjednosne situacije i profesionalno reagovanje u slučaju narušavanja građanske bezbjednosti ili ustavnog poretka.

“Policija Kosova će, prema potrebi i operativnim procjenama, angažovati svoje osoblje, radi obavljanja poslova i zakonskih ovlašćenja, kako bi se garantovala opšta bezbjednost u zemlji, kao i bezbjednost svih građana bez razlike”, piše u saopštenju.

Ranije danas, svi poslanici Srpske liste Skupštine Kosova, ministar u Vladi Kosova, gradonačelnici u četiri opštine na sjeveru Kosova, kao i svi predstavnici Srba u kosovskim sudovima i policiji podnijeli su ostavke.

Kako je saopšteno, ova odluka ostaje na snazi dok Priština ne povuče "jednostrane i protivpravne odluke" o preregistraciji tablica i dok ne formira Zajednicu srpskih opština u skladu sa Prvim sporazumom iz Brisela i svim drugim sporazumima koji su zaključeni u dijalogu.

Prije dva dana regionalni direktor Kosovske policije za sjever saopštio da pripadnici Kosovske policije iz srpske zajednice na sjeveru Kosova odbijaju da sprovode naredbu Vlade Kosova o kažnjavanju građana zbog vozila koja nisu preregistrovana na RKS tablice, zbog čega ga je v.d. direktora Policije Kosova suspendovao.

Vlada Kosova je 1. novembra počela sa primjenom svoje odluke o tablicama. Odluka Vlade je da se mjere sankcionisanja postepeno uvode. Prva faza predviđa izricanje ukora vlasnicima vozila koji imaju tablice sa oznakama kosovskih gradova koje izdaje MUP Srbije.

Prema odluci Vlade Kosova, tokom druge faze, koja će trajati od 21. novembra do 21. januara, uslijediće kažnjavanje u vrijednosti od 150 eura. Potom od 21. januara do 21. aprila slijedi faza izdavanja probnih tablica, dok nakon 21. aprila vozila sa srpskim ilegalnim tablicama neće moći da učestvuju u saobraćaju. Preregistracija na RKS tablice, uz finansijske pogodnosti, moguća je do 31. marta.

(Anadolija)