SRBIN DOBIO NA KLADIONICI 6.300.000 DINARA, A SVI GA PLJUJU zbog načina kako je častio kolege

Jedna objava na Tviteru napravila je pravu pometnju i izazvala lavinu komentara kada su ljudi vidjeli kako je jedan čovjek počastio kolege na poslu, a dobio je na kladionici veliki novac.

Društvene mreže gore zbog jednog Tvita koji je izazvao raspravu među korisnicima ove društvene mreže. Kako navodi Tviteraš, kolega od njegovog druga je tokom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u kladionici zaradio više od 50.000 evra (6.300.000 dinara). Ono što je sve iznerviralo je nastavak Tvita u kome piše kako je taj čovjek počastio svoje kolege.

Čovjek koji je napisao Tvit je naveo da je on kolege častio "samo burekom i jogurtom". Zbog toga se pokrenula rasprava u komentarima, gdje su neki misili da je to "sramota", dok su drugi tvrdili da nije trebalo ni time da ih počasti. "Kolega od druga dobio na kladionici (na 100 dinara) 6.300.000 dinara. Preostalu četvoricu kolega iz smjene častio je sa burekom i jogurtom. Da, samo burek i jogurt!", napisao je čovjek na Tviteru.

Komentari na ovu objavu su se samo nizali. "A ono treba po jedna kola da im kupi valjda", "Sramota. Trebalo je da deli na tri dijela. Pare, ne burek", "Počastio ih je koliko je smatrao da treba. Nego nama nikad dosta, možda da je dao svakom po 10k evra na ravne časti, ne bi bio razvlačen na Tviteru", "Šta je trebalo po 100.000 da im da? Mani me te priče večera i ovo ono... Čovjek je sam uložio, sam odigrao i uvijek se nađu lešinari koji će obletati oko njega zbog para! Gledam to svaki dan na poslu i muka mi je od tih koji obleću čim je malo veći dobitak!", "Jel trebalo svadbu da napravi, da zove trubače? U prvoj 'firmi' gdje sam radila - za onakav kolektiv i 5l krvi bih dala. Par godina kasnije, od 100-ak ljudi, nisi mogao da nađeš '3 čoveka'. Možda je problem u kolektivu..Možda im je i to previše?", "Neka lepa večera bi bila u redu", glasili su komentari.

Колега од друга добио на кладионици ( на 100 динара ) 6.300.000 динара. Преосталу четворицу колега из смене частио је са буреком и јогуртом. Да, само бурек и јогурт ! — Искандер (@PonosniSrbin80)December 11, 2022

