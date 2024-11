"Nisam uhapšen, dobrovoljno sam se prijavio policiji": Oglasio se Goran Vesić nakon hapšenja

Goran Vesić je naveo da nije uhapšen, već se dobrovoljno odazvao pozivu policijskih službenika.

Goran Vesić se oglasio nakon vijesti da je uhapšen sa još 10 ljudi zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Naveo je da nije uhapšen, već se dobrovoljno dazvao pozivu policijskih službenika, njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

"Nisam uhapšen, dobrovoljno sam se odazvao pozivu policijskih službenika sa kojima sam došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima kako bi do kraja bile istražene sve okolnosti koje su dovele do nesreće u Novom Sadu. Uvijek ću, kao i do sada, biti na raspolaganju nadležnim organima i dokazaću da ne snosim krivičnu odgovornost za ove tragične događaje. O daljem razvoju događaja sa javnošću i medijima komuniciraće advokatska kancelarija koja me zastupa u ovom predmetu", naveo je Goran Vesić.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ranije danas je saopštilo da je uhapšeno i zadržano ukupno 11 lica povodom tragedije u Novom Sadu, zbog pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici, među kojima je bio i Goran Vesić.

