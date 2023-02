JEZIVI DETALJI ZLOSTAVLJANJA DJEVOJČICE OD STRANE SVEŠTENIKA: Zaključao je u ispovjedaonicu

Sveštenik je djevojčicu, navodno, zlostavljao 3. januara nakon večernje liturgije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Polno uznemiravanje djevojčice (14) u Beloj Crkvi u ispovjedaonici crkve desilo se, navodno, još 3. januara, nakon večernje liturgije.

Majka ove maloljetnice ispričala je da je njena ćerka tog popodneva otišla u crkvu sama i da to nije bio prvi put. Napomenula je da je djevojčica zavolela crkvu i pravoslavnu vjeru nakon što joj se stric zamonašio prije nekoliko godina.

"Poslije službe je ostala da se ispovjedi, kao što je to radila mnogo puta, kada smo zajedno išli u crkvu. U jednom trenutku se uhvatila za vrat, a sveštenik J. C. je rekao da će je izmasirati da je prođe bol. Onda joj je uvukao ruku u majicu i počeo da je pipa po drugim dijelovima tijela. Govorio joj je da to žene vole", tvrdi za "Novosti“ majka S. M.

Sveštenik je djevojčicu pustio nakon što mu je više puta rekla da joj ne prija to što radi, kako kaže majka. Navodno je tada shvatila i da je sve vrijeme bila zaključana, jer je, kada je krenula, sveštenik najprije otključao ispovjedaonicu, a potom i vrata crkve.

"Rekao joj je da o ovome nikome ne smije da priča, da sve što se desi u ispovjedaonici znaju samo ona, on i Bog. Zato mi je prećutala da joj je prethodnih puta govorio o tome kako muški polni organ ulazi u ženski, da to žene izluđuje i da će se njoj to svidjeti kad poraste. Ipak, ovo pipkanje nije mogla da prećuti. Potresena je i u strahu", kaže majka.

Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu je na osnovu majčine prijave odmah pokrenulo predistražni postupak protiv sveštenika J. C, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo polno uznemiravanje. Na prijedlog tužilaštva, Osnovni sud u Vršcu je svešteniku izrekao mjeru zabrane prilaska i komuniciranja sa djevojčicom, kao i posjećivanje određenih mjesta.

