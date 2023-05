"Er Srbija" ponovo leti od Beograda do Čikaga

Srpska nacionalna avio-kompanija "Er Srbija" danas je zvanično ponovo uspostavila let između Beograda i Čikaga, poslije više od 30 godina.

Izvor: Shutterstock

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zajedno sa američkim ambasadorom u Srbiji Kristoferom Hilom ispratio prvi let sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla", rekao je da je "Er Srbija" jedina kompanija iz regiona kojom građani mogu direktno da lete u dva najveća grada u SAD - Čikago i Njujork.

Vučić je rekao da je svaki let iz Čikaga popunjen do juna.

Generalni direktor "Er Srbije" Jirža Mareka rekao je da će se letovi od Beograda do Čikaga do 11. juna obavljati dva puta nedjeljno, srijedom i subotom, dok će se od 12. juna letovi obavljati tri puta sedmično i to ponedjeljkom, srijedom i subotom.

"Za manje od 10 časova doletećemo do naše destinacije od koje nas deli 8.000 kilometara", rekao je Marek, prenosi Srna.

Hil je rekao da "Er Srbija", ne samo da razvija nove destinacija i širi se, već i zbližava SAD i Srbiju i njene narode, prenijeli su beogradski mediji.

(Mondo)