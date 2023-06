Produžen rok za predaju oružja u Srbiji, BEZ POSLJEDICA do kraja juna

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je još jednom apel građanima koji posjeduju nelegalno oružje da ga predaju u najbližu policijsku stanicu bez ikakvih posljedica do 30. juna.

Izvor: MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je još jednom apel građanima koji posjeduju nelegalno oružje da ga predaju u najbližu policijsku stanicu bez ikakvih posljedica. Rok je produžen do 30. juna.

"Građani koji posjeduju neregistrovano oružje mogu ga predati do 30. juna najbližoj policijskoj stanici ili pozvati policijske službenike da dođu po oružje i eksplozivne naprave i preuzmu ih. Naredbom, ministra unutrašnjih poslova rok za predaju neregistrovanog oružja, municije i eksplozivnih naprava produžen je do 30. juna. Tokom ovog perioda, svakoga dana od 7 do 19 časova, građani koji predaju oružje neće krivično odgovarati, niti snositi bilo kakve posljedice, a ne moraju dokazivati ni porijeklo oružja. Prilikom predaje nelegalnog oružja građani nisu u obavezi da se legitimišu. Takođe, građani u ovom periodu, bez straha od posljedica i odgovornosti, mogu oružje, koje im je ostalo u posjedu nakon smrti vlasnika, predati na čuvanje Ministarstvu unutrašnjih poslova do okončanja ostavinskog postupka ili određivanja vlasnika", stoji u saopštenju MUP Srbije.

(MONDO)