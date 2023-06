"Er Srbija" uvela direktne letove između Beograda i Krfa

Air Serbia je jučerašnjim letom JU744 pokrenula direktnu sezonsku liniju između Beograda i Krfa.

Izvor: Shutterstock

Do tog grčkog ostrva srpska nacionalna avio-kompanija saobraćaće dva puta nedjeljno, ponedjeljkom i petkom.

"Od danas letimo direktno do Krfa, odnosno Kerkire. Sa tim grčkim ostrvom Srbija ima neraskidivu vezu o čemu svjedoče brojni kulturno-istorijski spomenici iz Prvog svjetskog rata koji i danas postoje na Krfu. Uspomena na te događaje s pažnjom se čuva u "Srpskoj kući", svojevrsnom muzeju u samom centru grada. U blizini je i istorijski značajno ostrvo Vido. Ukoliko do sada niste posjetili Krf uz našu direktnu liniju do njega stižete za 75 minuta", izjavio je Boško Rupić, direktor komercijale i strategije Er Srbije, saopštila je nacionalna avio-kompanija.