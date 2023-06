"Insajderski" vodič kroz Grčku: Samo nemojte da psujete majku i računate da će se svi pojaviti na vrijeme (FOTO)

Kada putujete u zemlju u kojoj nikada niste bili, kako ćete je doživjeti mnogo zavisi od ljudi koje srećete i koji su vam domaćini.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Tokom naše nedavne posjete Grčkoj, imali smo sreću da nas kroz ljepote i znamenitosti Peloponeza vodi Milena Radovanović, turistički vodič iz Aleksinca u Srbiji, koja Grčku poznaje "kao svoj džep".

Milena u ovoj lijepoj i čarobnoj zemlji mitova, legendi i uzbudljive istorije živi više od decenije, a nakon što smo zajedno obišli Korintski kanal, Epidaur i Napflio, zamolili smo je da nam ispriča više o sebi, svom životu u Grčkoj, ali i da nam da neke "insajderske" informacije o Grcima, njihovim navikama i načinu života.

Naša sagovornica je završila grčki jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tokom studiranja često je putovala, povremeno radila neke sezonske poslove i zaljubila se u ovu zemlju koju s razlogom zovu kolijevkom civilizacije i demokratije.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Pitali smo je šta je presudilo da se preseli iz Srbije.

"Prvo i osnovno, klima u Grčkoj je blagotvorna za mentalno zdravlje čovjeka i njegovu psihu. Kada je napolju sunce i kada je toplo tokom cijele godine, onda je sve lakše i ljepše. More igra veliku ulogu u svemu tome, a Atina, gdje živim, je veliki i lijep grad, centar dešavanja i potpuno mi odgovara. Ako živite na ostrvu, tokom ljeta je prelijepo, ali zimi se ne dešava mnogo toga. Probala sam i to, ali bez obzira na to koliko je neko ostrvo, poput Rodosa, povezano s kopnom, ipak si malo odsječen od svega", kaže.

U Atini živi pet od ukupno deset miliona ljudi koji žive u Grčkoj.

"Atina pruža mnoštvo mogućnosti, u samom gradu možete da mijenjate ambijent života, jer je veliki i svugdje stignete", istakla je.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Ko god je bio ovdje, zna da Grci izuzetno vole Srbe.

"Zaista nas smatraju bratskim narodom. Izuzetno su gostoljubivi, opušteni i nisu rasisti. Naravno, postoje istorijski animoziteti, poput onog s Turskom, ali nas zaista jako vole i smatraju nas "svojima". Za deset godina, koliko sam ja ovdje, i prethodnih deset tokom kojih sam dolazila povremeno, nigdje nikada nisam osjetila nikakve predrasude.

Takođe, ako se nađete u situaciji da vam zatreba pomoć, uvijek će vam izaći u susret i jako su osjetljivi na to. Empatični su i kada sam i sama bila u problemima, uvjerila sam se u to. Moji prijatelji nisu čekali da zatražim pomoć, nego su se sami organizovali i rekli "Milena, ovo je za tebe, plati račune, nema razloga da se patiš". Naši ljudi to možda ne bi uradili na taj način, ali opet, pomaže onaj ko ima. Mi smo siromašniji i navikli smo da čuvamo "za crne dane" i uvijek mislimo kako sve može da propadne", priča naša sagovornica.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

S druge strane, kaže, Grci su malo površniji od nas i ne shvataju dogovore tako ozbiljno.

"Meni je trebalo zaista mnogo vremena da se naviknem na to, na primjer, dogovarate se da se nađete s nekim, oni kažu "Vidjećemo, čućemo se" i na tome ostane. To u stvari ne znači da ćemo se zaista čuti i vidjeti, nego se tako samo kaže. Onda se oni čude kako mi dogovorimo sastanak za sedam dana i zaista se pojavimo na dogovorenom mjestu... Dakle, mi malo više držimo do riječi. I uvijek kasne. Ako neki događaj počinje u sedam sati, to znači da se u sedam kreće od kuće...".

Milena nam je ispričala i da su njeni sunarodnici jako temperamentni, ali nisu zlopamtila.

"Vidjećete, znaju se posvađati, veoma žustro brane svoje mišljenje, ali za nekoliko minuta, kad se ohlade, nema ljutnje. Izbace iz sebe bijes i nastavljaju dalje. Jedino ne smijete da im psujete majku, to je najveća uvreda za Grka".

Čarter letom iz Banjaluke u Atinu Agencija Kontiki travel ove godine nudi odlične aranžmane za ljetovanje u Atinskoj oblasti, sa direktnim čarter letovima iz Banjaluke od 1. jula.

Dodaje kako su Grci generalno veoma mobilni.

"Ništa im nije teško da sjednu u auto i odu na jedan dan da se odmore, ručaju i okupaju u moru u mjesta koja su i po dvjesta i više kilometara daleko. To im dozvoljava što geografija, što životni standard", dodaje.

Kada je o standardu riječ, ni ovdje nije najsjajnija situacija.

"U posljednje vrijeme se mladi ljudi vraćaju da žive kod roditelja, i to trend od početka krize 2009. godine, koja formalno još nije gotova. Kao i svugdje, i ovdje je sve skuplje, teško da od jednog posla možete da priuštite stan i auto i pristojan život. Kao i većina Evropljana, morate da radite nekoliko poslova da biste imali sve što treba, s tom razlikom što ovdje zaista ima posla i nije teško pronaći zaposlenje", ističe naša sagovornica.

Grci su veliki gurmani i imaju izuzetno bogatu kuhinju. Jedu mnogo mesa, kao i mi, ali preferiraju teletinu i jagnjetinu, a svinjetinu i ne toliko.

"Za sve praznike - zna se, peče se jagnje. Naravno, jedu i mnogo ribe kojom su bogata mora i maslinovog ulja koje je jedno od zaštitnih znakova ove zemlje. Zbog toga su mnogo zdraviji od zapadnih zemalja, i ako pogledate statistiku vidjećete da mnogo manje ljudi umire od srčanih i bolesti i holesterola. Naravno, razlikuje se ishrana na kontinentalnom dijelu i uz more, zbog dostupnosti, ali to se odnosi i na sve ostalo, mentalitet, izgled, navike...", naglašava.

Zašto se kaže "dužan kao Grčka" ili "propao kao Grčka"?

"Zato što su mnogo zaduženi kod MMF-a. Grci jesu veliki potrošači i vole mnogo da troše, ali morate da shvatite kontekst - nakon Drugog svjetskog rata, ljudi su ovdje gladovali, jer Grčka nema velike žitnice. Ima neke oblasti koje su jako plodne, ali to nije bilo dovoljno za sve. Nakon Drugog svjetskog rata imali su i građanski rat, što znači da su mnogo propatili. Nakon ulaska u Evropsku zajednicu 1980. godine, tako željni svega, počeli su da troše, nadoknađujući vrijeme opšteg siromaštva. Ovo se odnosi i na pojedince, ali i kao društvo su se mnogo zaduživali i uzimali kredite koje još uvijek otplaćuju", objašnjava.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Grčki političari se ne razlikuju mnogo od naših.

"Kada gledate način na koji troše sredstva za projekte od opšteg značaja, naći ćete mnogo sličnosti sa političarima na našim prostorima. Na primjer, izgradnja autoputa je tipičan primjer. Umjesto dogovorenih šest traka, izgradili su četiri, a ostalo su, kako oni kažu "pojeli". Takođe, gradnja traje mimo svih rokova, tako da ćete prepoznati mnogo sličnosti sa našim državama", kaže Milena kroz osmijeh i naglašava:

"Ono čemu se neizmjerno divim je njihova društvena angažovanost. I sami znate da ovdje svako malo budu neki protesti, Grci su veoma slobodni i odlučni da iskažu svoje nezadovoljstvo stvarima. Ova zemlja jeste kolijevka demokratije i njima je demokratija ultimativna vrijednost. Kada malo bolje upoznate ljude, primijetićete da imaju veoma dobro formirana mišljenja o svemu. U odnosu na nas, koji smo "ubijeni u pojam" i još uvijek radije ćutimo i trpimo, Grci zaista nemaju problem da ustanu i kažu šta misle o svemu", ističe Milena.

(MONDO)