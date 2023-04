Omiljena destinacija mnogih: IZAŠLE CIJENE LJETOVANJA U GRČKOJ

Sa prvim danima proljeća, mnogi razmišljaju o ljetnjim odmorima, a jedna od omiljenih destinacija mnogih godinama unazad, je Grčka.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/youtube/screenshot/Radio Televizija Vojvodine/Canva Pro

Grčku svake godine posjeti oko 30 miliona posjetilaca iz cijelog svijeta, a veliki je broj turista iz Srbije i BiH. Oni koji prvi put ljetuju ovde, interesuju se za cijene aranžmana i što povoljnije ponude. Cijene smeštaja u Grčkoj variraju u zavisnosti od turističke destinacije, blizine mora, vrste smještaja, sezone i drugih faktora. Evo pregleda prosječnih cijena smještaja u Grčkoj:

Hoteli: Cijena hotelskog smještaja u Grčkoj zavisi od broja zvjezdica, sezone, lokacije i ponude. U opštem slučaju, hotelski smještaj u Grčkoj može koštati između 30 i 200 evra po noći, u zavisnosti od kategorije hotela.

Studija: Studio bez pogleda na more može se naći za oko 30-50 evra po noćenju u predsezoni i postsezoni, dok u sezoni cijena može biti oko 60-100 evra po noćenju. Studio sa pogledom na more može koštati oko 50-80 evra po noćenju u predsezoni i postsezoni, dok u sezoni cijena može biti oko 100-150 evra po noćenju. Cijene mogu biti značajno više na ostrvima i popularnijim turističkim destinacijama kao što su Santorini i Mikonos, gdje se cijene studija sa pogledom na more mogu popeti i do 200-300 evra po noćenju u sezoni.

Apartmani: Cijena jednosobnog apartmana u Grčkoj može se kretati od 30 do 100 evra po noći, dok cijena dvosobnog apartmana može biti od 60 do 150 evra po noći. Luksuzni apartmani sa pogledom na more i privatnim bazenom su znatno skuplji i koštaju preko 300 evra po noći.

Vile: Vile su popularan izbor za veće porodice ili grupe prijatelja koji traže privatnost i više prostora. Cijene vila u Grčkoj se kreću od 100 do 400 evra po noći, u zavisnosti od lokacije i veličine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kampovanje: Grčka ima mnogo kampova koji pružaju smještaj u kamp kućicama ili za kampovanje u sopstvenim šatorima. Cijene kampovanja u Grčkoj se kreću u prosjeku od 5 do 15 evra po noći, u zavisnosti od lokacije i sezone.

Napomena: Ove cijene su isključivo okvirne i mogu se razlikovati u zavisnosti od mnogih faktora, kao što su sezona, popusti, dostupnost i drugi. Takođe, cijene smještaja u Grčkoj su u uvijek više tokom glavne sezone (jul i avgust) u odnosu na predsezonu i postsezonu.

Da li je smještaj skuplji na ostrvima ili u kontinentalnoj Grčkoj?

U Grčkoj postoje razlike u cijenama smještaja između ostrva i kontinentalne Grčke. Opšte je prihvaćeno mišljenje da su ostrva skuplja od kopna, ali i to zavisi od mnogih faktora, kao što su popularnost određene destinacije, sezona, vrsta smještaja, da li je uključen doručak ili polupansion, prevoz itd.

Ostrva koja su turistički popularna, kao što su Santorini, Mikonos, Krit, Rodos i Krf, često imaju veće cijene smještaja, hrane i pića u odnosu na neka manje poznata ostrva. Takođe, zbog ograničenih resursa i viših troškova transporta, cijene hrane i pića na ostrvima su obično nešto više nego na kopnu.

Izvor: YouTube/Printscreen/ windrides

Međutim, postoje i ostrva koja nisu toliko popularna među turistima, a cijene su im pristupačnije. Osim toga, kontinentalna Grčka takođe ima mnoge turistički popularne destinacije, kao što su Atina, pojedini dijelovi Halkidikija, Pilion, koje imaju cijene koje se mogu porediti sa cijenama na ostrvima.

Koja su najjeftinija grčka ostrva?

Jeftinija i pristupačnija grčka ostrva za turiste obično su ona koja nisu toliko popularna i ne posjećuju ih toliko mnogo turista. Ova ostrva mogu biti pristupačnija za smještaj, hranu i piće, ali takođe imaju svoj šarm i ljepote koje vrijedi istražiti. Evo nekih od najjeftinijih grčkih ostrva:

Ostrvo Evija: Evija se nalazi u blizini Atine i po površini je drugo najveće ostrvo u Grčkoj i jedno od najpovoljnijih. Evija je manje poznato ostrvo u odnosu na neka druga grčka ostrva, ali ima mnogo toga da ponudi turistima: lijepe plaže, netaknutu prirodu, tradicionalna sela i arheološke lokacije.

Cijene smještaja i hrane na Eviji su obično pristupačnije u odnosu na neka popularnija ostrva u Grčkoj. U zavisnosti od lokacije i vrste smještaja, cijene mogu varirati, ali su obično niže u odnosu na ostrva kao što su Santorini, Mikonos, Krf ili Rodos.

Evia je dobro povezana sa kopnom i sa Atinom, pa je lako dostupna turistima. Takođe, ostrvo je manje posjećeno u odnosu na neka druga ostrva, što ga čini idealnim za one koji traže manje gužve i žele da istraže manje poznate dijelove Grčke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ikarija: Ikarija se nalazi u istočnom Egejskom moru i ima reputaciju jednog od najjeftinijih grčkih ostrva za turiste. Na ostrvu postoji mnogo lokalnih taverni sa pristupačnim cijenama hrane i pića, a i smještaj je takođe relativno pristupačan.

Tilos: Ostrvo Tilos se nalazi u južnom dijelu Dodekaneza i poznato je po netaknutim pejzažima, mirnom ambijentu i pristupačnim cijenama smještaja.

Lefkada: Lefkada je ostrvo u Jonskom moru i poznato je po svojim predivnim plažama i prirodi. Cijene smještaja i hrane na Lefkadi su obično niže u odnosu na neka druga ostrva u Jonskom moru.

Tasos: Cijene apartmana i studija na Tasosu se kreću za manje apartmane i studija od 30-60 evra po noćenju, a za veće od 60-100 evra po noćenju. Cijene vila sa bazenom su više i kreću se od 100-300 evra po noćenju.

Cijene hotela na Tasosu kreću se od od 30-50 evra po noćenju za hotel od 2 zvjezdice pa sve do 150-300 evra po noćenju za hotel od 5 zvjezdica.

(Mondo/Grčka info)