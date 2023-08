Mladić iz Srbije heroj u Crnoj Gori: Spasio bračni par iz zapaljenog auta

Semir Nicević iz Novog Pazara ispričao je kako je spasio sigurne smrti bračni par blizu Bijelog polja u Crnoj Gori.

Izvor: Facebook/screenshot

Semir Nicević iz Novog Pazara, krenuo je put Bijelog Polja, kako to obično radi gotovo svakog vikenda. Međutim, na tom putu desilo mu se da je spasio bračni par koji je bio u zapaljenom automobilu. Njegovu priču prenijela je Instagram stranica "Sav taj Balkan".

"Vozio sam svoj Mercedes A klase. Negdje oko 17h, na putu prema Beranama, primijetio sam ispred sebe automobil koji se kretao haotično, iz trake u traku. Počeo je da gori, a da to putnici nisu ni znali. Primijetio sam da su u vozilu dve starije osobe. Odmah sam počeo da trubim sirenom, no bez uspjeha. Nisu primijetili. Krenuo sam zatim u preticanje, zaobišao sam ih i upalio sva četiri žmigavca. Tada je vozač uočio problem i nekako zaustavio automobil, koji je već do pola izgorio", ističe Semir.

Kako dodaje, odmah je izašao iz kola i vidio da su vozač i žena suvozač vezani sigurnosnim pojasevima.

"Stariji gospodin i njegova supruga. On je bio ošamućen od dima a ona gotovo bez svijesti. Najpre sam izvadio vozača, teškom mukom zbog njegove kilaže i zbog pojasa kojim je bio vezan, a potom i gospođu, onako onesvešćenu. U koloni koja se kretala putem, bilo je nekoliko vozača kamiona firme "Knjaz Miloš", koji su izneli aparate za gašenje požara. Pomogli su mi mnogo, njihovim aparatima smo pokušavali da gasimo vatru nekih 15 minuta i uspjeli smo", napisao je Semir koji je zatim nastavio priču.

"Putnici su došli sebi nakon desetak minuta. U pomoć su priskočili i ostali ljudi koji su se zadesili na putu, te im dostavili vodu. Saznao sam da su iz Bosne i da imaju vikendicu na primorju. Automobil je preuzela šlep služba a o njima je brigu preuzeo Bosanac, koji je bio u koloni, a ja onako sav srećan sam nastavio svojim putem."

Iako mu je bračni par nudio vrijednu novčanu nagradu, Semir je to odbio. Bitno mu je bilo da je spasio sigurne smrti, nečijeg oca i majku, dedu i baku. Spaho kako je saznao da se zove je penzioner Unisa, a njegova žena Sevda je knjigovođa, u penziji takođe. Nakon ovog slučaja, Semir je bio njihov gost u vikendici, u Baru.

