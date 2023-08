Zmajevo oko je biser Jadrana: Misteriozno jezero čija voda mijenja boju

Rogozničko jezero na Jadranu privlači veliki broj turista.

Izvor: Youtube/Deni Lokas

Rogozničko jezero, poznatije kao Zmajevo oko, pruža se uz prelijepu jadransku obalu, a nalazi se na samom jugu, a ime je dobilo upravo zbog teritorije poluostrva Gradina u Rogoznici.

Jezero je ispunjeno slanom vodom, a sa morem ga povezuje pećina čiji se otvor može vidjeti sa obale. Pećina nosi naziv Zmajevo uvo, a zanimljivo je da je dublja i od samog jezera.

Ono što posebno privlači pažnju jeste ponašanje ovog jezera. Naime, svakih nekoliko godina, ribe, meduze i drugi stanovnici jezera migriraju u obližnje more. Tada se jezero zamuti i promijeni boju, a kada se profiltrira, životinje se vraćaju u svoje stanište, do sljedećeg puta, kada ponovo nestane kiseonika i one budu primorane na ponovnu migraciju. Dakle, raznolike boje u jezeru, od žuto-crvenkaste do zeleno-plave, posledica su igre slojeva vode i vodonik-sulfida, što ga ne čini manje popularnim među roniocima.

Jezero sa misterioznim imenom sa sobom nosi i brojne legende. Jedna od njih govori da je jezero nastalo nakon što je meteorit udario na mjesto gdje je smješteno jezero, druga navodi da je u pitanju svemirski brod, dok treća opisuje kletvu bačenu upućenu bratu koji je svog slijepog brata lišio nasljedstva.

Naravno, ovakav fenomen ne propušta ni legendu po kojoj je postojala rogoznička aždaja koja teroriše stanovništvo i biva ubijena od strane heroja. Heroj je, navodno, bio motivisan lijepom devojkom uhvaćenom od strane surove aždaje.

Takođe, kako punkufer.dnevnik.hr piše, postoji vjerovanje da će zaljubljeni par koji se zajedno kupa u jezeru ostati u srećnoj ljubavi do kraja života i da će biti nadareni zdravom djecom.

(Mondo)