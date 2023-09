Eksploziv u Smederevu aktivirao vlasnik stana: Posvađao se zbog kirije, pa se raznio bombom

U stanu u Smederevu u kom je eksplodirala bomba živjela je četvoročlana porodica, a nakon navodne svađe zbog neplaćene kirije, vlasnik je postavio eksploziv.

Eksploziv u strambenoj zgradi u Smederevu aktivirao je Đorđe A. (56), programer i vlasnik stana u kojem je četvoročlana porodica živjela kao podstanari. On je to učinio nakon kraće rasprave sa stanarima koji su taj stan iznajmljivali. zbog neplaćene kirije. Vlasnik stana je pokušao da uđe stan, ali mu stanari nisu dozvolili. Nakon toga je pokušao da ubaci bombu u stan. On se raznio, dok su dvije osobe povređene.