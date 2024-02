Nesreća kod Vinkovaca: Kamion uletio u kuću, dvije osobe povrijeđene (FOTO)

Četrnaestogodišnja djevojčica i vozač šlepera slovenačkih registarskih tablica povrijeđeni su u nesreći koja se dogodila jutros, u Mirkovcima nakon što je kamion izletio s puta i udario u kuću.

Izvor: Facebook/screenshot

Marko vlasnik kuće u koju je udario kamion rekao je da je u trenutku kada je šleper udario u kuću djevojčica spavala.

"Dijete je bilo na krevetu, a po njoj su bili blokovi i malter. Izvukao sam je nekako napolje, bila je priji svijesti i rekla je da joj curi iz glave. Vozač je već bio na ulici, a ubrzo je došla hitna pomoć koja ih je oboje odvezla u bolnicu", rekao je on, piše "Jutarnji list".

On je rekao da su djevojčici zašili ranu na glavi, da se trenutno dobro osjeća, ali se čekaju rezultati snimanja glave.

"Bila je to strašna scena. Krevet je s jednog kraja sobe završio na drugom i sve je to moglo puno gore da se završi", rekao je on.

Traumatolog Opšte županijske bolnice Vinkovci Tomislav Abramović rekao je da djevojčica ima lakše povrede, odnosno ranu na glavi, koja je sanirana, ali će preventivno biti zadržana u bolnici na posmatranju.

Prema njegovim riječima, kod vozača je utvrđena fraktura nosne kosti, ali on ne želi da ostane u bolnici.

