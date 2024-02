Pogodile ga priče žena sa porođaja: Moler želi besplatno da okreči porodilište u Beogradu

Pogođen pričama o akušerskom nasilju, moler Željko se ponudio da besplatno okreči porodilište na Zvezdari.

Humani moler iz Ljiga Željko Šutuljić, pogođen položajem trudnica i porodilja u Srbiji, odlučio se da pomogne i svoje zanatske usluge ponudi Gradskoj bolnici na Zvezdari. Želja mu je da sredi zidove na odjeljenju patologije trudnoće, a pronašao je i sponzore koji će donirati materijal. Prije svega čovjek, onda otac, pa tek onda moler, Željko - odlučio se na ovako nešto zbog "boljeg sutra" porodilja i trudnica. Za Princip magazin podijelio je kako je došao na ovu ideju.

"Žene, majke, sestre, supruge, ćerke… rađaju i rizikuju svoje živote kako bi na svijet donijele naše potomke. Pomno sam pratio slučaj Marice iz Sremske Mitrovice koja je zbog akušerskog nasilja ostala bez bebe, ali sam i čitao šta su sve žene podijelile na društvenim mrežama. Malo je reći da sam bio šokiran i do tada, zaista nisam znao kroz šta sve žene prolaze. Sve me je to dovelo do velike tuge i kada sam razgovarao sa suprugom, ona je predložila da uradim nešto. Sjetili smo se doktorke Svetlane Erić jer ona rukovodi odjeljenjem patologije trudnoće, pozvali smo je i pitali da li je izvodljivo da sredim zidove na tom odjeljenju", objašnjava on.

Prije nekoliko dana je bio u porodilištu na Zvezdari kako bi proverio šta mu je sve neophodno od materijala.

"Napravio sam okvirni plan i odmah pozvao poznanike i firme koje imaju materijal i neki od njih su odmah pristali. Bilo je naravno i onih koji nisu htjeli da učestvuju, ali sve je to život, a moje je da uradim posao koji sam zamislio", rekao je Željko i dodao da je proširio svoj plan na još “nekoliko zidova”.

Putem društvenih mreža je pozvao sve koji žele da pomognu. Kada obnove zidove, neophodno je i 15 ormarića i noćnih stočića za lične stvari koji bi stajali pored kreveta.

"Ne želim sa parama da imam dodira, pa iz tog razloga nema novčanih donacija, sve je u vidu materijala i mojih ruku. Kada sam vidio kupatila na odjeljenju, poželio sam i to da se sredi, ali jako je teško pronaći sponzore i ljude koji žele da izdvoje svoje vrijeme. Sve ja to razumijem. Moji radovi će možda trajati sedam dana, ali teško je to sada procijeniti jer su zidovi visoki i u lošem stanju", iskren je Šutuljić.

Radove planira da počne oko 8. marta, na Dan žena, ali još uvijek nema sav potreban materijal. Zato poziva sve koliko mogu da pomognu.

"Znam šta treba od materijala, jer sam bio u bolnici. No, da li trebaju neke druge stvari, kao što su dušeci i posteljina, to ne znam, ali svakako ne može da škodi. Ja sam prije svega htio da ponudim svoje usluge, odnosno ruke i rad, ali kada smo već krenuli u dalju priču, molim sve da se pridruže kako bi pomogli našim trudnicama, porodiljama, majkama, ali i medicinskom osoblju. Nikome nije prijatno ni da radi, a ni da živi u zapuštenom prostoru. Moj rad, kako su umjeli naši preci da kažu 'sa 10 prstiju' je samo mali doprinos svima", kazao je Šutuljić.

