Šapić tvrdi: Nestorović će tražiti mjesto gradonačelnika Beograda?

Šapić misli da će Nestorović tražiti mjesto gradonačelnika nakon sljedećih izbora i da zato na njih želi da ide.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Uroš Arsić

Predsjednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je da je pred jučerašnju konstitutivnu sednicu novog saziva Skupštine grada Beograda donijeta odluka da se rok za dogovor vladajuće koalicije sa listom "Mi - glas iz naroda" produži za još deset dana. Preciznije, s obzirom da je nosilac liste Branimir Nestorović preuzeo svu odgovornost za čitavu svoju listu, njemu je dat rok za dogovor do 1. marta, za kada je zakazan nastavak konstitutivne sjednice. Ovo nije bila nikakva degradirajuća politička odluka već dostojanstven način podizanja ljestvice legitimiteta vlasti, na čemu insistiramo, naveo je Šapić, gostujući u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodina.

"Ukoliko se gospodin Nestorović ne bude s nama složio da pokušamo zajednički da preuzmemo odgovornost za vođenje Beograda, nećemo ni sa kim drugim sa njegove liste da pravimo dogovor. Iako je harmonija na toj listi i mnogo pre izbora bila narušena, legitimitet je dat gospodinu Nestoroviću i zato čekamo njegov stav u narednih deset dana", istakao je Šapić.

Na pitanje novinarke oko mogućnosti da Nestorović nakon novih izbora traži funkciju gradonačelnika, Šapić je kazao da postoji takva mogućnost, ali da se opet dovodi u pitanje legitimitet.

"Dolazimo onda opet do pitanja legitimiteta jer ako nije legitimno da neko ko je dobio 46, 47 odsto glasova ima gradonačelnika, kako je legitimno da to ima neko ko je dobio pet procenata na izborima i nema nikakvo iskustvo u tom poslu. Mislim da je i to možda jedan od razloga zašto oni žele da idu na sljedeće izbore. Pretpostavljam da će im glavna teza biti da žele da imaju mjesto gradonačelnika, bez obzira na broj glasova koju budu uzeli", rekao je Šapić.

Šapić je na kraju pojasnio da ukoliko se nov saziv Skupštine grada ne konstituiše, na funkciji ostaje stari Privremeni organ i stari odnos političkih snaga u njemu do novih izbora. Vlada Srbije teoretski može da promijeni sastav, ali odnos snaga biće kao na poslednjoj konstituisanoj Skupštini u prošlom mandatu, zaključio je Aleksandar Šapić.

