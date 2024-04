PRONAĐENO TIJELO ZASTAVNIKA VOJSKE SRBIJE koji je ispao iz helikoptera tokom vježbe

Pronađeno tijelo zastavnika Vojske Srbije.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Tijelo zastavnika prve klase M. T. pronađeno je jutros u kanalu Dunav-Tisa-Dunav, saznaje Nova.rs. Jedan podoficir Vojske Srbije je teže povrijeđen, dok se za drugim tragalo poslije incidenta tokom vježbe na kanalu Dunav-Tisa-Dunav. Kako je ranije pisao naš portal, u pitanju je bila pokazna tačka ronilačke jedinice, kada dvojica ronilaca iskaču zajedno iz helikoptera u pokretu.

Incident se desio kod vojnog poligona „Orešac“ u Deliblatskoj peščari i to tokom vježbe pripadnika 72. brigade za specijalne operacije.

"U pitanju su iskusni i uvježbani vojni specijalci, koji su tu vježbu sigurno izveli mnogo puta do sada, pa nije jasno šta se tačno desilo. Da li je došlo do iznenadnog udara vjetra ili je po srijedi neka druga okolnost koja je uticala da ova rutinska vježba pođe po zlu, tek treba da se utvrdi. Moguće je da su možda bili previsoko ili da je helikopter išao brže nego što treba, sve to tek mora da se istraži", objasnio je sagovornik.

Kako je ranije saopšteno iz Ministarstva odbrane, do incidenta je došlo prilikom vježbe helikopterskog desanta u vodu, na kanalu Dunav-Tisa-Dunav prilikom realizacije redovnih vježbovnih aktivnosti desantiranja iz helikoptera na vodenu površinu kanala, u rejonu vojnog kompleksa "Orešac" oko 12:15 časova.

(Nova S/Mondo)