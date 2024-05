Vučić u "Ćirilici": Konaković pozvao na moje ubistvo

Aleksandar Vučić jedan je od gostiju u večerašnjoj emisiji "Ćirlica" na Happy TV.

Izvor: Happy TV / Screenshot

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, gostujući u večerašnjoj emisiji "Ćirilica" pričao o svim aktuelnostima. Vučić se osvrnuo na nedavno glasanje u UN o genocidu u Srebrenici.

"Glavni junak je bila naša zemlja koja je uspjela da se suprotstavi pritiscima i postigne, u takvim uslovima, gotovo nemoguć rezultat. Od početka smo razumjeli šta je njihov plan, to nije bio pijetet žrtvama, oni ne posjećuju srpska stratišta. Oni ne izgovaraju ime Srbi, kao što ne izgovaraju Republika Srpska, jer izgovaraju RS i to u najboljem slučaju, iako je to dejtonska odluka".

O riječima ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića, Vučić je rekao:

"Promaklo vam je, defakto je pozvao na moje ubistvo".

"Ja sam u Srebrenici već jednom bio 11. jula. Pognuo sam glavu pred spomenikom, ali ne pred kamenicama i flašama. Srbija je od početka znala šta je plan Sarajeva, tamo ne mogu ni da kažu da su Srbi stradali u Kazanima, a za Republiku Srpsku pišu 'RS' u najboljem slučaju. Kada nemate za šta drugo da se uhvatite, hvatate se za laž. Hvala mu na pozivu da budem ubijen. Ako se na to odazovem, znajte da je za moje ubistvo kriv Elmedin Konaković".

"Pokušaće da idu na reviziju tužbe protiv Republike Srbije, a ja mislim da to nije dobro za regionalne odnose. Dobili su rezoluciju, a svakoga dana kipte od bijesa i na svakom koraku prosipaju nervozu. Od najavljene revizije, tužbe i ratne odštete biće im veoma teško, jer ćemo napraviti najbolje timove", kaže predsednik Srbije.

Vučić navodi da su dobro razumjeli politizaciju cijelog procesa, a to je moralna i politička odgovornost.

"Sve je njima jasno, ko je to počinio. Ali oni žele da se dočepaju naših para. Pokušaće da idu na reviziju tužbe protiv Republike Srbije. Oni očigledno nisu u stanju da svoj adrenalin umire i da razumiju. Svakog dana vidite da kipte od bijesa i da nervozu prosipaju na svakom koraku i žele da naprave odnose što je moguće gorim", naveo je srpski predsjednik.

(Mondo)