Stižu prvi rezultati glasanja na izborima u Srbiji: Koje stranke već slave, a ko je razočaran?

Osim u Bačkoj Topoli, Senti, Kanjiži i Tutinu Srpska napredna stranka je odnijela pobjedu u svim gradovima i opštinama, saopštio je predsjednik naprednjaka Miloš Vučević

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osim u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži i opštini Tutin odnijela je pobedu u svim ostalim gradovima, saopštio je predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević na prvom obraćanju poslije zatvorenih birališta na izborima.

On je čestitao svim građanima na učešću na izborima, a zatim je osudio, kako kaže, sve one koji su vršili nasilje.

"Osuđujem one koji su sprečavali normalne izborne aktivnosti. Osuđujem one koji su fizički napadali političke neistomišljenike, očekujem da budu sankcionisani oni koji su upadali u kol centre, koji su tukli novinare, koji su napadali biračke odbore. Nadam se da će odgovarati pred licem pravde, ali to je pitanje za tužilaštvo i sud", rekao je on.

Prema njegovim riječima, opozicija se nije bavila svojim sipmatizerima, već progonom političkih protivnika, a kratko obraćanje završio je najavom da će se "uskoro obratiti sa novim i preciznijim podacima o izlaznosti i osvojenim glasovima.

Kako je glasao Niš?

"Na izborima u Nišu lista "Aleksandar Vučić - Niš sutra" osvojila je 46,6 odsto glasova (31 mandat), lista "Dr Dragan Milić" 24,2 odsto (16 mandata), "Biramo Niš – Đorđe Stanković" 14,5 odsto (9 mandata), lista "Dr Savo Manojlović – I ja sam Niš - Kreni-Promeni" 3,7 odsto (2 mandata) - na osnovu obrađenog 60 odsto uzorka", saopštio je Srđan Bogosavljević iz IPSOS-a.

Iz Niša, pak, stižu nešto drugačije poruke iz izbornog štaba "Biramo Niš", gdje kažu da prvi uzorci pokazuju da vrlo vjerovatno vladajuća stranka neće imati većinu u gradskoj skupštini. Miloš Nešić iz ovog izbornog štaba kaže da su jako umorni ali da "jedva čekaju rezultate izbora".

Savo Manojlović tvrdio je, u prvom obraćanju poslije zatvaranja birališta, da je njihov rezultat najbolji od 2012. godine.

"Kreni-promeni zabilježio je rezutat koji je najjači od 2012. godine. To je veliki uspjeh u nemogućim uslovima i uz minimalni budžet", rekao je Manojlović, ali dodao da nemaju razloga za slavlje.

Nestorović prognozirao rezultat

Dr. Branimir Nestorović "Mi, snaga naroda" obraća se u njihovom štabu i kaže da je prije izbora prognozirao da će imati 10 do 15 odbornika u Skupštini grada Beograda.

"Mi rastemo. Vidjećemo konačne rezultate izbora da bismo vidjeli konačan odnos snaga u gradskoj skupštini, pa ćemo na osnovu toga videti šta ćemo dalje raditi", rekao je Nestorović.

Rezultati izbora u Novom Sadu



U Novom Sadu odrađeno je 56 odsto uzoraka. Na osnovu istih ovo su preliminarni rezultati izbora:

Novi Sad - Sutra: 52,8 odsto

Udruženi za slobodan Novi Sad: 24 odsto

Kreni-Promeni: 10 odsto

Heroji: 4,1 odsto

Savez vojvođanskih Mađara: 1,1 odsto

Volim Novi Sad: 1,1 odsto

Sasvim druga priča: 0,9 odsto

Dostaje je bilo: 0,9 odsto

(Mondo.rs)