Otac osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić: "Namjestio im bivši direktor"

Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, koji je osumnjičen za ubistvo male Danke Ilić, kaže da je njegovom sinu sve "namjestio" bivši direktor.

On je kratko prokometarisao izjavu sina Dejana Dragijevića - a u kojoj Dejan tvrdi nema veze sa ubistvom male Danke Ilić.

"Nisam čuo za to, ali ja nisam sumnjao u njega. Mislim da im je sve namjestio bivši direktor", kaže utučeno Dragijević.

On nevoljno dodaje da ne zna kada će i da li će uopšte njegov sin biti pušten iz zatvora.

Podsetimo, Dejan Dragijević u tužilaštvu sada negira da je ubio djevojčicu u Banjskom Polju!

Prema riječima izvora Kurira, nakon što je iznio svoje lične podatke, ime, prezime, prebivalište i druge, Dragijević je rekao "da Danku Ilić nije ubio".

"On sada sve negira. Rekao je da dijete nije ni vidio kobnog dana na putu u Banjskom Polju. Rekao je da je on nije unio u kola i da je nije zadavio, kao i da tijelo nije bacio na deponiju. Praktično on je sada ispričao maltene istu priču kao njegov kolega, osumnjičeni Srđan Janković, koji je u maju u tužilaštvu takođe negirao zločin", kaže izvor upoznat sa slučajem!

