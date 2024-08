Dirljiv prizor ispred porodilišta u Beogradu! Nestrpljiv tata se uz pomoć dizalice popeo da vidi suprugu i dijete

Ono što prežive žene na porođaju nijedan muškarac ne bi mogao, rekao je ovaj novopečeni tata.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Ispred KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu prolaznike je sačekao nesvakidašnji prizor. Jedan novopečeni tata, nestrpljiv da vidi suprugu i dijete, odlučio da je angažuje ni manje, ni više nego dizalicu.

Na instagram stranici "Moj_beo_grad" osvanule su fotografije ovog dirljivog trenutka. Kako se može vidjeti, tata je do prozora na drugom spratu porodilišta došao dizalicom, koja je bila postavljena na kamion.

Ovaj gest, koji ne možemo da vidimo svaki dan, pohvalili su i korisnici u komentarima. Njihove reakcije govore da ih je postupak tate oduševio.

"Jos ima pravih i ispravnih muškaraca! Svaka čast živi bili", napisala je jedna žena ispod objave.

" Prelijepo! Da je više ovakvih tata i supruga gde bi nam kraj bio ", nadovezala se druga žena.

"Ovo je ljubav, a ne ono nisam stigao da se javim, ne mogu danas pada kiša itd. Samo ovo se priznaje i to je to", glasi jedan komentar.

"Ja sam tata sa ove slike"

Ubrzo nakon što je objava osvojila srca građana oglasio se i srećni tata.

"Pozdrav drugari, ja sam tata sa ove slike koju je neko okačio na vašoj stranici. Želio bih da vam napišem par rečenica koje se kriju iza ove fotografije", ovim riječima započeo je priču novopečeni tata.

On se putem objave na pomenutoj Insagram stranici zahvalio svima koji su im čestitali, a prije svega Porodilištu Dragiša Mišović Dedinje.

"Takođe želio bih da se zahvalim svima u Porodilištu Dragiša Mišović Dedinje, svi su predivni bili i u toku održavanja trudnoće i u toku porođaja, tretirali su moju suprugu sa ogromnim poštovanjem i svim budućim majkama bih preporučio ovo porodilište. Svim ženama u trudnoći je nevjerovatno teško pogotovo u toku porođaja koji traje satima, i to što one prežive ni jedan muškarac ne bi mogao da izdrži, zato kapa dole svim ženama i majkama. Iz tog razloga potrebna im je sva pažnja ovog svijeta, sva podrška i prije svega bliskost i prisutnost partnera. Ja kao otac, a prije svega kao muž jedne kraljice želio sam da budem prisutan bar na pet minuta, da joj dam podršku da nastavi dalje, da izdrži bolove poslije porođaja i da joj kažem da sam ponosan na nju i da je volim gledajući je u oči a ne preko telefona. Ni jedne pare na ovom svijetu mi ne bi bile velike za ovih pet minuta sreće koju sam danas doživio", kaže on.

"Žao mi je ako sam doveo u nepriliku bilo koga u porodilištu to mi nije bila zaista namjera, nisam želeo da prekršim njihovo pravilo zabrane ulaska u porodilište pa sam našao način da to uradim drugačije, ali to ne bih savjetovao bilo kome da ponovi. Još jednom hvala svima u Porodilištu na razumijevanju na moj neodgovoran potez. I na kraju želim da se zahvalim svojoj supruzi, mojoj kraljici koja mi je na svijet donijela prelijepog dečaka! Volim te sine! Ovo je osmijeh koji želim svakom čoveku da doživi", dodao je ovaj tata.

(Mondo.RS)