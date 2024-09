Hrvatska kupuje raketne sisteme HIMARS: Amerikanci im šalju paket vrijedan 390 miliona dolara

Hrvatska će ovom kupovinom zapravo imati najsposobnije artiljerijske raketne sisteme u ovom dijelu Evrope.

Hrvatske oružane snage dobiće u narednom periodu značajno pojačanje u artiljerijskim oruđima. U toku je proces nabavke američkih raketnih sistema M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). U petak 30. avgusta američka Agencija za bezbjednosnu i odbrambenu saradnju DSCA (Defense Security Cooperation Agency) obavijestila je Kongres SAD o mogućoj prodaji ovih sistema Hrvatskoj, u paketu vrijednom 390 miliona dolara.

Na spisku opreme koje je zatražila hrvatska vlada, nalazi se 8 lansera, 24 modula sa po 6 raketa M30A2 Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) sa kasetnom bojevom glavom, 24 modula sa po 6 raketa M31A2 GMLRS sa razornom bojevom glavom mase 90 kg, 8 komandnih stanica u vozilima M1152 HMMWV, dva logistička vozila takođe na osnovi M1152 HMMWV i 36 GPS prijemnika DAGR (Defense Advanced GPS Receivers).

Tu su zatim rakete za obuku LCRRPR (Low Cost Reduced Range Practice Rocket) dometa 15 km, radio uređaji AN/PRC-117G, AN/PRC-158, i AN/PRC-160, sistem za proračun elemenata gađanja IFATDS, sistem za upravljanje vatrom CFCS. U procijenjenu cijenu paketa su uračunate i usluge obuke, softver, vozila za snabdijevanje, tehnička i logistička podrška, dokumentacija. Posebno interesantni su navodi u DSCA izvještaju da "predložena prodaja ove opreme i podrške neće promijeniti osnovni vojni balans u regionu".

Međutim, ako se analiziraju inventari okolnih armija, može se zaključiti da će Hrvatska zapravo imati najsposobnije artiljerijske raketne sisteme u ovom dijelu Evrope. Ne samo da je riječ o raketama kalibra 227 mm koje imaju domet do 92 km, već su one sa svojim INS/GPS vođenjem veoma precizne, što se u praksi pokazalo u pravim borbenim uslovima u Ukrajini. Posebno treba naglasiti da sistem HIMARS može da lansira i rakete zemlja-zemlja ATACMS dometa do 300 km.

Poređenja radi, zemlje iz okruženja ili u bližoj okolini Hrvatske uglavnom posjeduju artiljerijske raketne sisteme kalibra 122 mm dometa oko 20 km ili 40 km, kao i rakete 128 mm dometa nešto preko 20 km. Treba naglasiti da se radi o nevođenim raketama. Izuzetak je Rumunija koja već posjeduje sisteme HIMARS (36 lansera). Srbija koristi raketne sisteme Orkan 2 sa nevođenim raketama kalibra 262 mm dometa 50 km, ali se u mješovitoj artiljerijskoj brigadi nalaze samo 4 lansera koji imaju samo po 4 lansirne cijevi.

Do sada je artiljerija hrvatske vojske imala na raspolaganju samohodne višecevne lansere raketa (SVLR) M-92 Vulkan (6 lansera, riječ je o modifikaciji jugoslovenskih sistema M-77 Oganj) sa raketama kalibra 122 mm i 30 rumunskih SVLR APR-40 takođe kalibra 122 mm. U rezervi se nalaze višecevni bacači raketa RAK-12 kalibra 128 mm od kojih je dio doniran Ukrajini.

Osim SVLR, hrvatske artiljerijske jedinice od savremenih oruđa posjeduju i 12 njemačkih samohodnih haubica PzH2000 kalibra 155 mm, a u junu ove godine je na sajmu naoružanja i vojne opreme "Eurosatory" hrvatsko ministarstvo odbrane potpisalo je Okvirni sporazum o pristupanju Hrvatske programu zajedničke nabavke francuskih samohodnih haubica CAEASAR kalibra 155 mm kojih bi bilo nabavljeno 18.

