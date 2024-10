Most sagrađen prije dvije godine, a već se pojavila oštećenja: Vrijedan pola milijarde evra, evo šta kažu stručnjaci

Most je sagrađen prije samo dvije godine, a već su se pojavila oštećenja.

Pelješki most u Hrvatskoj je završen u januaru 2022. godine, u njega je uloženo preko 526 miliona evra, a sad su se pojavila oštećenja.

Na pojedinim stubovima Pelješkog mosta pojavile su se mikropukotine. Prema riječima stručnjaka, reč je o pukotinama koje se pojavljuju na betonima visoke čvrstoće. Prema njihovim riječima, betoni su zaštićeni silanskim premazima koji štite i armaturu u slučaju proboja soli - ali da li ove mikropukotine ukazuju da most nije bezbjedan za upotrebu?

Sagovornici smatraju da nije reč o strukturnim oštećenjima stubova koji bi uticali na sigurno korišćenje mosta i da ove promjene za sada nemaju uticaja na armaturu.

Nadzorne službe Hrvatskih cesta već neko vrijeme nadgledaju ponašanje tih mikropukotina, odnosno da li se one razvijaju i šire.

U slučaju potrebe za bilo kakvom intervencijom, popravku će obaviti izvođač radova, firma China Road and Bridge Corporation, s obzirom na to da je za most izdata desetogodišnja garancija.

Hrvatske ceste kao upravitelj mosta zadužene su za redovne preglede stanja mosta. Njih svakodnevno obavljaju službe bezbjednosti, obavlja se i godišnji pregled i glavni pregled svake dvije godine. Na osnovu rezultata tih pregleda Hrvatske ceste od izvođača radova mogu da traže uklanjanje eventualnih nedostataka.

