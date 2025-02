Rod Blagojević o odnosima Srbije i SAD: Otvaraju se nove prilike

Bivši demokratski senator srpskog porijekla Rod Blagojević govorio je u Beogradu o odnosima Amerike i Srbije od dolaska nove administracije.

Izvor: WILL OLIVER/EPA/ SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Rod Blagojević je u dva navrata biran za guvernera Ilinoisa. Potom je 2018. godine optužen, impičovan (smijenjen), osuđen i 2011. godine poslat u zatvor na 14 godina zbog korupcije, a sada je za "RTS" govorio o odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije od dolaska nove administracije u Bijeloj kući u Vašingtonu.

Blagojević je bivši demokrata koji je ovog puta podržao republikance i postao je tako jedan od najbližih saradnika novog-starog predsjednika SAD-a Donalda Trampa. Stigao je u Beograd prije nekoliko dana, sastao se i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Mnogo me podsjeća na predsednika Trampa. Visoki su, dobre su vođe i veoma su posvećeni razvijanju ekonomije svoje zemlje. Nevjerovatno je šta je Vučić uspio da postigne. Ja sam došao direktnim letom iz Čikaga za Srbiju. To je prvi direktan let iz jedne balkanske zemlje ka Americi", započeo je Blagojević.

On vjeruje da se otvaraju velike prilike za odnose dvije zemlje. Vratio se na period devedesetih godina.

"Moja zemlja učinila je užasnu stvar vašoj zemlji 1990. godine. Ja sam se kao član Demokratske stranke protivio tome, ali to nije bilo dovoljno. Uopšte nije drugačije od onoga što Rusija radi u Ukrajini, a moja zemlja i ruke naših vođa takođe nisu čiste i vjerujem da se srpski narod osjeća izdano. Mislim da će upravo predsjednik Tramp raditi na poboljšanju odnosa naših zemalja", dodao je Blagojević.

Potom se osvrnuo i na nedavno gostovanje u podkastu kod Džoa Rogana. Tada je pričao o bombardovanju Jugoslavije 1999.

"Rogana prati mnogo ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država i veoma je uticajan. I na kraju je veoma bitno što je podržao predsjednika Trampa, jer je on na kraju i pobedio. Veoma je obrazovan i pametan, ali nije znao ništa o bombardovanju u martu 1999. godine. Bila je to dobra prilika da govorimo o ovom načinu upućivanja odnosa između Amerike i Srbije", izjavio je Blagojević ranije.

