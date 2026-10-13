logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nekoliko dana se nije javljao na pozive: Profesor Vladimir Vuletić pronađen mrtav

Nekoliko dana se nije javljao na pozive: Profesor Vladimir Vuletić pronađen mrtav

Izvor mondo.rs
0

Vladimir Vuletić, bivši potpredsjednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta, pronađen je mrtav u sauni.

Vladimir Vuletić pronađen mrtav Izvor: Tačno/TV K1

Bivši potpredsjednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić (48) pronađen je mrtav u svom stanu.

Kako se saznaje, tijelo je nađeno juče u sauni njegovog stana, nakon što se danima nije javljao na telefon. Za sada još nije poznato da li je do smrti došlo nasilnim ili prirodnim putem.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policijske patrole. Ljekari su mogli samo da konstatuju smrt, dok je policija obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok smrti.

(Kurir/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija smrt

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ