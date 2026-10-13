Vladimir Vuletić, bivši potpredsjednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta, pronađen je mrtav u sauni.

Izvor: Tačno/TV K1

Bivši potpredsjednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić (48) pronađen je mrtav u svom stanu.

Kako se saznaje, tijelo je nađeno juče u sauni njegovog stana, nakon što se danima nije javljao na telefon. Za sada još nije poznato da li je do smrti došlo nasilnim ili prirodnim putem.

Vidi opis Nekoliko dana se nije javljao na pozive: Profesor Vladimir Vuletić pronađen mrtav Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policijske patrole. Ljekari su mogli samo da konstatuju smrt, dok je policija obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok smrti.

(Kurir/Mondo)