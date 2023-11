Bizarna smrt u Pančevu: Muškarac ušao u silos, MEKINJE GA ZATRPALE

Stravična nesreća se dogodila u fabrici za proizvodnju stočne hrane u Pančevu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Juče se u stočnoj fabrici u Pančevu dogodila tragedija, kada se na radnika Dušana B. (60) obrušila velika količina mekinja, zbog čega je nesrećni čovjek nastradao. Stravilna nesreća se dogodila oko 16 sati, i to u delu fabriku gdje se obavlja proizvodni proces, u ćeliji za odvod mekinja.

"Čuli smo da je do nesreće došlo kada je ušao u silos gdje je strugao mekinje. Navodno je nekako nespretno upao unutra i velika količina mekinja ga je poklopila, živog su ga sahranile", navodi poznanica nastradalog Dušana i dodaje: "Nesrećni čovjek bio je sam u tom trenutku, a sve se odigralo brzo tako da niko nije uspio da mu pomogne i da ga spasi. Dušanovo izvlačenje je dugo trajalo, a kada su došli do njega on nije davao znake života."

Na društvenoj mreži Fejsbuk Dušanov sestrić oglasio se i tužnim riječima naveo da se sudbina poigrala s njima. "Moj ujak je poginuo. Ja dolazim sutra iz Norveške ujutru, a kartu sam kupio prije mjesec dana. Kako neko na nebu sve unapred odredi", napisao je neutješni sestrić. I spod njegove objave samo su se nizali potresni komentari poznanika koji su mu izjavljivali saučešće: "Dobar i vrijedan čovjek nas je napustio. Neka mu je laka crna zemlja i neka počiva u carstvu nebeskom."

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu. Naložena je obdukcija nastradalog kako bi se utvrdile sve činjenice ovog događaja sa smrtnim ishodom. Takođe, istraga će utvrditi i da li je u pitanju nesrećan slučaj ili je došlo do nekog propusta.

(MONDO/Kurir)