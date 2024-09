Najljepše jesenje cvijeće za baštu i terasu: Kako da vam hrizanteme cvjetaju što duže

Kako da hrizanteme cvjetaju što duže? Evo savjeta!

Izvor: Shutterstock

Hrizanteme su među najomiljenijim cvijećem - od istoka do zapada planete - a uzgajivači odgovaraju na želje ljubitelja novim bojama i različitim oblicima ovih prelepih cvetova.

Uživamo kad ih gajimo u bašti ili na terasi, a veoma su lake za gajenje. Pošto ima toliko varijeteta, lako je da obezbjedite dvorište puno cvijeća tokom duge jesenje sezone.

Hrizanteme su osjetljive na dnevno svjetlo - one rane počinju da formiraju pupoljke kad se dan skrati na 14 časova, a procvjetaju oko osam nedjelja kasnije. To je obično slučaj na početku septembra, a na nekim lokacijama mogu da procvjetaju čak i u avgustu.

Za one koji sami razmnožavaju hrizanteme, to znači da treba da ih posiju 4-6 nedelja prije posljednjeg proljećnog mraza. Kad on prođe, možete da izdanke prebacite u baštu.

Pozne hrizanteme cvjetaju krajem septembra i početkom oktobra, a i one imaju sličan period cvjetanja - između četiri i šest nedjelja. Da biste imali tako kasno cvjetajuće hrizanteme, računajte da ih treba posijati krajem maja ili početkom juna.

Izvor: Shutterstock

Da bi hrizanteme bile bujnije i imale više cvjetova, pinčirajte ih čim stignu do visine od oko 12cm. Kad budu narasle na dvadesetak centimetara, možete da skratite grančice za oko centimetar.

Pripazite na zalivanje, jer su hrizanteme osjetljive na biljne vaši i buđ, pa se nipošto ne savjetuje da ih prskate odozgo.

(Lepa i srećna/Mondo)