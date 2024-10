Ko ovako čisti kuću, nije baš pri sebi: Stručnjaci upozoravaju: "Ne pretjerujte"

Da li pretjerano čistite kuću?

Izvor: Shutterstock

Vrijeme je da se skinu rukavice! Prije svega, one za čišćenje, kažu analitičari, upozoravajući da su društvene mreže preplavljene prizorima ribanja, briskanja i glancanja.

U okviru influensera, izdvojili su se čak i "klin-fluenseri", oni koji su za temu svog "influensa" (engl. "uticaj") odabrali čišćenje (engl. "cleaning"). U tome prednjači TikTok, na kojem snimci imaju milijarde pregleda, a sve se vrti oko sređivanja kuće.

"Ljudi više nisu u stanju da razlikuju šta od ovih savjeta zaista može da im pomogne u životu, a šta je samo namješteno za snimanje", kaže Sijan Peleski, koji se profesionalno bavi sređivanjem i čišćenjem domova.

"Mnogi se muče da isprate sve te trendove", dodaje.

U udruženju kojem Peleski pripada su konstatovali da njihovi klijenti upadaju u beznađe, teže ka savršenstvu, sve u domu je podređeno jednom pitanju - kako će to da izgleda. "Imamo sve više hiperčistunaca koji nisu zadovoljni sve dok ne bude uglancano do perfekcije", objašnjava on.

Izvor: Shutterstock

"Za razliku od hordera, sakupljača svega i svačega koji više ne mogu da se okrenu oko sebe od krša u kući, sad je sve više antihordera, onih koji se trude da što više predmeta izbace iz doma", kaže psiholog Kasandra Džej. "Ni to nije dobro, oni osjećaju veliki pritisak da se oslobode stvari koje imaju u vlasništvu, htjeli bi da im se cijela kuća svede na jednu savršenu kutiju sa usklađenim bojama, a to ih vodi u mentalnu i emocionalnu iscrpljenost".

Prema njenim riječima, čak i kad se to postigne, nastaje kratkotrajan osjećaj ispunjenosti, a onda se potreba za "dotjerivanjem" vraća. "Najbolje je vratiti se osnovnim pravilima", kaže Peleski. "Predmeti u domu treba da budu onoliko čisti koliko to zahtijeva njihova funkcija."

Drugim rečima, u kuhinji zaista treba da vlada savršena čistoća, ali čuvena uzrečica kako je da "sa poda može da se jede" treba da ostane samo na riječima. Šta vi kažete, koja je prava mera čišćenja kuće?

(MONDO/Lepa i srećna)