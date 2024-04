Do promjene je došlo u posljednih 100 godina: Dermatolozi otkrivaju koliko je kupanje svaki dan štetno

Ako ste jedni od onih koji je svaki dan tuširaju, možda bi trebalo da razmislite...

Izvor: Shutterstock/Oleksandr Nagaiets

Ima ljudi kojima dan ne može da prođe bez tuširanja, ima i onih koji se tokom toplijih dana tuširaju po dva puta dnevno. Opsjednutost ka čestom lickanju, čišćenju i kupanju prozrokovala su ne samo društvena očekivanja, već i trendovi koji se plasiraju na Internetu. Mahom su tome zaslužni influenseri i poznate ličnosti.

Koliko je zapravo često tuširanje dobro za naše zdravlje? I da li može da mu šteti? Ako pitate ekologe i ljubitelje životne sredine, trebalo bi što manje da trošimo vodu. Pa tako, ekološkinja Donačad Mekarti se tušira jedanput mjesečno kako bi pomgola životnoj sredini. Ona se odlučila na ovaj korak nakon što je dvije nedjelje provela u Amazoniji, boraveći sa Janomami plemenom, najvećim izolovanim plemenom u Južnoj Americi.

Sa njom je saglasna i deramtološkinja iz Njujorka dr Džuli Rusak koja je za The NY Post istakla da svakodnevno tuširanje može da utiče na mikrobiom kože koji inače služi da nas zaštiti od spoljnih uticaja i faktora. Urpkos tome, skorašnja istraživanja pokazuju da se danas ljudi tuširaju više nego ikad prije.

Izvor: Shutterstock/sruilk

"Mi peremo tijelo više nego što smo prali u prošlosti. Do promjene je došlo u posljednih 100 godina", objasnio je Dejl Sauterton, profesor sociologije na Univerzitetu u Bristolu.

S druge strane, profesorka na Londonskoj školi higijene i tropske zaštite ističe da se ljudi tuširaju svakog dana jer je postalo društveno prihavtljivo. Ali kako to zapravo utiče na naše zdravlje? I koliko često bi trebalo da se tuširamo?

"Ne postoji idealna mera za pranje kože i kose. To zavisi od vašeg tipa kose i kože, koliko se često znojite i prljate", objasnila je dermatološkinja Džojs Park za The New York Times.

Stručnjaci ističu da ljudi koji imaju suvlju kožu i pate od ekcema, trebalo bi da praktikuju kraće i čećše tuširanje. A prema riječima dr Rusaka, ako ste se oznojili nakon posla ili treninga, trebalo bi da se fokusirate na kritične dijelove tijela i osvježite ih vodom.

BONUS VIDEO: Zašto je štetno tuširanje vrelom vodom?

Pogledajte 00:47 Zašto je štetno tuširanje vrelom vodom Izvor: Tiktok/itsdrmax Izvor: Tiktok/itsdrmax

(MONDO)