Zbog ovoga vam dom izgleda malo i skučeno: Najčešće greške u uređenju enterijera koje lako možete izbjeći

Od pogrešne palete boja do lošeg izbora namještaja, ovo su najčešće greške koje pravite kada uređujete enterijer

Bez obzira na tačnu kvadraturu vašeg doma, vjerujemo da svi imate cilj da izvučete maksimum iz svog životnog prostora. Čitaj – da izbjegnete greške zbog kojih će vaš stan izgledati malo i skučeno i primijenite trikove kako bi vizuelno djelovao što prostranije. Ovi trikovi posebno su važni za male prostore, one sa lošim rasporedom prostorija ili sa nedoviljno prirodnog svjetla. Zato smo ovog puta napravili listu najčešćih grešaka u uređenju enterijera zbog kojih vaš životni prostor ne može da dostigne svoj pun potencijal.

Klaustrofobična paleta boja

Opšte je poznato da izbor boja umnogome određuje hoćete li bilo koja prostorija izgledati prostrano ili skučeno. Prva i najvažnija stvar o kojoj bi trebalo da vodite računa jesu boje zidova, tačnije da izbjegavate tamne i jake bolje. To ne znači da bi čitav vaš prostor trebalo da bude okrečen u bijelo već da mudro izaberete kolorit.

Recimo, što svetlije i neutralnije nijanse najbolji su izbor za spavaće sobe koje su neretko najmanje prostorije u našim stanovima. Dakle, bijeli, krem ili bež zidovi mogu biti ok, ali ništa tamnije od toga. Isto pravilo važi i za male dnevne boravke dok se u prostranijim dnevnim sobama možete poigrati i sa nešto tamnijim bojama kao što su siva, plavo-zelena ili kapućino jer će vam ove nijanse doneti intimnost i dubinu.

Kada je riječ o izboru namještaja, striktna pravila ne postoje, ali bi trebalo da izbjegavate previše boja i printova. Kada je prostor suviše eklektičan, uvijek ćete imati utisak da u njemu vlada nered.

Pogrešan izbor poda

Da li ste znali da izbor podne obloge može direktno uticati na način na koji percipirate veličinu bilo kog enterijera? Zlatno pravilo glasi da odabir drvenog poda u svjetlijim svjetlost stvara iluziju većeg prostora. Međutim, to nije jedina stvar na koju bi trebao da obratite pažnju. Pravac poda takođe ima ogroman uticaj na to hoće li prostorija izgleda prostrano ili skučeno, a da biste izvukli maksimum, najbolje je da daske budu postavljene paralelno sa najdužim zidom. Na taj način fokus se stavlja na najduži dio prostora zbog čega se stvara iluzija veće prostorije.

Loš izbor namještaja

Ovu grešku posebno je važno izbeći ukoliko živite u malom stanu. Kada su vaše prostorije već male, potrebno je da primijenite trikove koji će ih vizuelno učiniti većim, a jedan od najvažnijih jeste stvaranje iluzije visine. To znači da će vam biti potrebne police koje su uske, ali dosežu do plafona, zatim zavese koje idu od poda do plafona, vertikalna ogledala ili biljke koje rastu visoko. Kada stvorite iluziju visine, vaš prostor će automatski izgledati veće. U suprotnom, ukoliko je sav nameštaj nizak i usmjerava pogled na pod, prostor će izgledati zatvorenije i pretrpanije.

Loša organizacija namještaja u dnevnoj sobi

Loša organizacija ili raspored namještaja svakako će stvoriti iluziju pretrpanog i skučenog dnevnog boravka, čak i kada je riječ o ne tako maloj kvadraturi. Stoga je za početak potrebno odrediti takozvanu tačku sidrenja, koja bi po pravilu trebalo da bude tepih. On je poput lijepka koji ujedinjuje sve boje i teksture u sobi, a ujedno dodaje teksturu i toplinu prostoriji. U skladu sa tim, izbor veličine i pozicioniranje tepiha najvažnija polazna tačka za izgled dnevne sobe. Po pravilu tepih ne bi trebalo da bude ni prevelik ni premali, a najbolji izbor su oni oko čijih ivica možete da poređate garnituru i ostatak namještaja.

Masivni komadi namještaja

Masivne komade namještaja u malim prostorima trebalo bi izbjegavati u širokom luku, a čak i u većim prostorijama uvijek bi trebalo da idu u kombinaciji sa modernim i minimalističkim elementima. U suprotnom, prostor će izgledati malo i skučeno. Takođe, iluziju većeg prostora stvara namještaj sa nogarama, koji nije direktno postavljen na pod, pa ukoliko živite u malom stanu, birajte ovakve komade.