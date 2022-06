Za ljubitelje vina: Wine Me Up u subotu u vinariji “Jungić”

Istinski ljubitelji vina iz Banjaluke i okoline sutra imaju jedinstvenu priliku da isprobaju neka od najboljih vina na tržištu, u okviru događaja Wine Me Up.

Izvor: Promo

Ukoliko želite da sebi i prijateljima priredite kvalitetan izlazak, organizatori vas pozivaju da dođete sutra u vinariju Jungić (Markovac bb, Čelinac) i uživate u vrhunskim vinima.

Posjetioci će biti u prilici da uživaju u roze, bijelim i crvenim vinima ali vinari će u ponudi imati i pjenušava vina. Predstaviće se više od 40 vinarija.

Cijeli događaj će upotpuniti muzika, a restoran vinarije Jungić, po prethodnoj rezervaciji, će imati i poseban meni za ovu priliku.

Događaj počinje u 17 časova i trajaće do 22 časa.

Wine Me Up je nastao u Banjaluci, a prvi put je organizovan prije pet godina na krovu Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Tada je po prvi put u Banjaluci predstavljen novi koncept vinskog događaja koji je orjentisan najviše ka mlađoj populaciji, ali i svim ostalim ljubiteljima vina. Dobra atmosfera, muzika i zabava stvaraju ambijent gdje se ljudi na opušten način upoznaju sa vinima i uživaju u njima, razgovaraju sa vinarima i pronalaze šta im se dopada.

Fokus Wine Me Up festivala je na domaće i regionalne proizvođače vina, koji proizvode vino od autohtonih sorti. Do sada je održano šest događaja, od kojih pet u Banjaluci i jedan u Gradišci, a u planu su i dalje destinacije. Naredni događaj je u Gradišci.

(MONDO)