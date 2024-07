Prijedlog za današnji ručak: Pileće bijelo meso sa čeri paradajzom i mocarelom

Pileće bijelo meso sa čeri paradajzom i mocarelom je sočno, kremasto i začinjeno.

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

4 čena bijelog luka

5 kašika maslinovog ulja

3 kašike crvenog vinskog sirćeta

2 kašike mješavine suvih začina

2 kašike soli

1 1/2 kašičica svježe mljevenog crnog bibera

1 kg i 300 g pilećeg filea

340 g čeri paradajza

4 grančice svježeg bosiljka

4 kašičice balzamiko sirćeta

170 g narezanog mocarela sira

Recept za pileće bijelo meso sa čeri paradajzom i mocarelom:

Za pileće bijelo meso sa paradajzom i mocarelom prvo sitno narendajte 2 čena bijelog luka u veliku činiju. Dodajte 3 kašike maslinovog ulja, 3 kašike crvenog vinskog sirćeta, 2 kašike mješavine suvih začina, 1 1/2 kašičica soli i 1 kašičica crnog bibera. Umutiti da se sjedini. Pileće filee istanjite čekićem za meso, na debljinu od 1,5 cm. Ubacite piletinu u marinadu i sa svih strana je premažite. Pokrijte i marinirajte na sobnoj temperaturi 30 minuta ili stavite u frižider do 2 sata.

U međuvremenu, sitno narendajte preostala 2 čena bijelog luka u srednju činiju. Dodajte 2 kašičice balzamiko sirićeta i preostale 2 kašike maslinovog ulja, 1/2 kašičice soli i 1/2 kašičice crnog bibera. Umutiti da se sjedini. Čeri paradajz isjecite na četvrtine. Isjeckajte oko 40 g bosiljka. Dodajte sve u sos i miješajte da se sjedini.

Zagrijte tiganj na srednje jakoj vatri. Ubacite meso u jednom sloju, istresite višak marinade nazad u posudu. Pržite dok ne porumeni na dnu, 5 do 7 minuta. Okrenite piletinu i nastavite sa prženjem još 5 do 7 minuta. Piletinu ravnomjerno prekrijte mocarela sirom. Pokrijte i pržite dok se mocarela ne otopi, 1 do 2 minuta. Kašikom rasporedite mješavinu paradajza, uključujući sokove, ravnomjerno preko piletine. Prelijte sa preostale 2 kašičice balzamiko sirćeta i skinite tiganj sa vatre. Po želji, dodatno ukrasite sa još sjeckanih listića bosiljka.

(Mondo/Stvar ukusa)