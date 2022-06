Veselo na ulicama Banjaluke: Počeo "TrotoArt" (FOTO/VIDEO)

U Banjaluci je počeo Prvi Festival uličnih zabavljača pod nazivom "TrotoArt".

Izvor: Vedran Ševčuk/Gradska uprava Banjaluka

Program je počeo uz zabavljače koji su raspoređeni duž glavnog gradskog šetališta – od Banskog dvora, preko "parkića" i Gospodske ulice do Trga Krajine, gdje je uz novosadske "Haos animatore" i brojne muzičke grupe održano veliko otvaranje.

Priliku da se dobro zabave građani će imaćati i u subotu, 18. juna, kada se sjajan program očekuje tokom dana u terminu od 10.00 do 13.00 časova, kao i uveče od od 19.00 do 23.00 časa, dok će trećeg dana Festivala, odnosno u nedjelju 19. juna program trajati od 10.00 do 13.00 časova.