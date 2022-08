Osnovano Narodno pozorište Istočno Sarajevo

Odlukom Vlade Republike Srpske danas je osnovana ustanova kulture - Narodno pozorište Istočno Sarajevo.

Izvor: pixabay.com

"Ovo je kruna svih aktivnosti koje smo do sada radili kada je riječ o našem pozorištu i definitivno smo pokazali da smo sposobni da još jedna ustanova od značaja za kulturu Republike Srpske bude osnovana u gradu Istočno Sarajevo, odnosno opštini Istočno Novo Sarajevo", istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

Ćosić je izrazio veliku zahvalnost, prije svega, srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku koji je, kako kaže, od samog početka podržao ideju o nastavku radova na izgradnji zgrade pozorišta koji su počeli 2008. godine.

"Posebna zahvalnost i predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović i predsjedniku Vlade Srpske Radovanu Viškoviću, koja je do sada za izgradnju pozorišta u tri navrata izdvojila 3,5 miliona KM - 2018. godine dva miliona, 2020. godine 500.000 KM i 2021. godine milion KM", naveo je Ćosić.

Ćosić je rekao da su radovi na izgradnji zgrade pozorišta, nažalost, kasnili dvije godine zbog određenih žalbi, te napomenuo da su sada završene sve neophodne tenderske procedure i da će radovi sigurno biti privedeni kraju.

"Kada sve završimo, imaćemo veoma važnu ustanovu kulture sa najmanje 35 zaposlenih, gdje ćemo prvi put imati stalni ansambl, stalne glumce i, naravno, ljude koji će raditi na pratećoj audio, video i mašinskoj tehnici", dodao je on.

Navodeći da nije lako izgraditi i osnovati jednu ovakvu ustanovu, Ćosić je rekao da to nije bilo lako ni prije 100 godina kada su sarajevski Srbi zajedno sa Branislavom Nušićem osnivali pozorište u tadašnjem Sarajevu.

"Veliko mi je zadovoljstvo što smi mi kao generacija dobili priliku da ponovimo jedan takav poduhvat u oblasti kulture", istakao je Ćosić.

On je dodao da će se potruditi da uspostave i prijateljske odnose sa drugim pozorištima iz Republike Srpske, ali i Srbije i zemalja regiona.

"Ovo je projekat svih nas koji bi trebalo da okupi ne samo Istočno Sarajevo i naše opštine, nego i naše prijatelje iz cijele Republike Srpske koji će dolaziti i u našem pozorištu uživati u kvalitetnim predstavama. Još malo strpljenja i sve to će biti moguće sa jednom ovakvom ustanovom kulture", poručio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o osnivanju Javne ustanove Narodno pozorište Istočno Sarajevo.

Do sada su Vlada Republike Srpske i Grad Istočno Sarajevo uložili oko pet miliona KM za izgradnju i opremanje Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ovom odlukom utvrđeni su djelokrug i način rada, organi upravljanja i rukovođenja, te ostala pitanja od značaja za djelatnost i poslovanje Pozorišta, a u skladu sa Zakonom o pozorišnoj djelatnosti.

(Srna)

