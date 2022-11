Koncert banjalučkih diva za pamćenje: Operske melodije u čast proslave jubileja Banskog dvora (FOTO)

U okviru proslave jubileja i obilježavanja 90 godina Banskog dvora, sinoć je u Banjaluci održan koncert proslavljenih operskih diva Dunje Simić (sopran), Snježane Savičić (sopran) i Nataše Jović Trivić (mecosopran).

Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo

One su nastupile u pratnji simfonijskog orkestra "Ban Svetislav Milosavljević" kojim je dirigovala Branka Radošević Mitrović. Pored briljantnih operskih nastupio je i gostujući tenor Vlado Danić.

Ovo je ujedno i biti prvi put da su proslavljene umjetnice nastupile na zajedničkom koncertu u Banskom dvoru u Banjaluci, u svom gradu, kojeg su kao ambasadori kulture i umjetnosti u prethodnom periodu proslavile na najljepši mogući način. Koncertna dvorana bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika je uživala u nekim od najljepših arija Mocarta, Čajakovskog, Verdija, Sen – Sansa, Lehara, Bizea....

"Zaista su bile posebno inspirisane, ja dobro prepoznajem sve kod njih. One su dobile taj adrenalin od publike, a inače, s druge strane, najteže je pred svojom publikom pjevati. Ali kada publika divno pozdravi, vidite da imate kome da pjevate, da pjevate svom, odakle ste ponikli. To se nikad ne zaboravlja i to je nešto što ni sa čim ne može da se poredi", naglasila je Radmila Smiljanić

Publika je, smatraju one, sve rekla.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

"Emotivni naboj, kako kod nas, tako i kod publike, taj transfer koji uspostavite ili ne uspostavite odmah, trajao je cijelo veče. Spoj različitih emocija – profesorka Smiljanić u publici, kolegice s kojima na ovaj način nisam zajedno nastupala, publika koja je najdobronamjernija i to osjetite kada kročite na binu. Bio je ovo jedan spektakularan događaj, onakav kakav dolikuje jubileju koji Banski dvor proslavlja ove godine. Čast mi je bila da s kolegicama učestvujem u obilježavanju istog", kazala je Dunja Simić.

Koncert su pored vrhunskog umjetničkog užitka obilježile ovacije i aplauzi.

"I prije koncerta sam bila uzbuđena, koncert je bio božanstven, a poslije koncerta sam vidjela toliko meni dragih ljudi. Neke nisam vidjela trideset godina čak, neke manje. Vjerovatno ću sve ovo u sebi, u svom srcu i duši da posložim tek nakon nekoliko dana i da se prisjetim koga sam sve vidjela. Ovo je za mene bilo nestvarno veče. I mislim da iz Banskog dvora neće izaći čovjek koji nije osetio koliko smo mi bili uzbuđeni, koliko smo dali ljubavi. Sve te ovacije, aplauzi i osmjesi, ovo se ne dešava često. Moram da pohvalim orkestar, koji je sam malo proba ovako zahtjevan program uspio da iznese na jednom izuzetnom nivou. I moram da pomenem Vladu Danića, koji je tokom arije iz „Travijate“ otpjevao dio koji pjeva Alfredo. On je bio moj student, vidjeli smo se nakon nekoliko godina, i onda vam je jasno koliko su to neki trenuci koje ćemo i on i ja i publika da pamtimo", naglasila je Snežana Savičić Sekulić.

Izvor: Borislav Brezo/Borislav Brezo

Uzbuđenje je, kako su rekle ove operske dive, bilo ogromno.

"Sam taj prvi izlazak na scenu je bio strašan, ja sam sva drhtala, ali nije to obična trema, već posebno neko uzbuđenje i strašna ljubav koju osjetim prema mom gradu, ljudima i publici. I naravno, kako je išlo dalje, dobile smo adrenalin od publike. Utisci su divni, svi su bili nasmijani i vedri", rekla je Nataša Jović Trivić.

I za maestru Branku Radošević Mitrović bila je izuzetno velika čast da ih, kako je opisala, sjaj tri dive obasja.

"Ovo je jedno divno iskustvo. I kolege muzičari su svi dali svoj maksimum, dali su svoju dušu i srce. Publika je to osjetila. Svi smo bili puni suza sve vrijeme, od emocija. Bilo je veliko zadovoljstvo pratiti velike profesionalce i umjetnike kao što su njih tri, i ne postoje prave riječi da se to opiše, jer to čovjek mora da osjeti", kazala je Branka Radošević Mitrović.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Direktor Banskog dvora Mladen Matović naglasio je da je ovim koncertim napokon ispunjena davnašnja želja da se na jednom mjestu okupe banjalučke operske dive koje su proslavile svoj grad širom svijeta.

"Koncert za istoriju i vatromet emocija. Posebna muzička posveta prije koncerta za još jednu banjalučku divu,istaknutu solistkinju hora 'Banjalučanke' Jelenu Šobić Avramović koja nas je prije nekoliko dana napustila, te najljepše arije koje su potom uslijedile stvorile su veče koje sigurno nikad nećemo zaboraviti! Pored briljantnih operskih diva Dunje Simić, Snežane Savičić-Sekulić i Nataše Jović Trivić, te gostujućeg tenora Vlade Danića - veliko bravo za naš orkestar, maestru Branka Radošević Mitrović i koncertmajstora Milanu Smiljanić. Počastvovani smo što je počasni gost koncerta bila još jedna banjalučka diva i 'primadona svih primadona0 Radmila Smiljanić.Dostojanstveno, emotivno i gospodstveno veče u Banskom dvoru", rekao je Matović.