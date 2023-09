Konferencija posvećena elektronskoj muzici po 4. put u Banjaluci

Udruženje DJ-eva za razvoj kulture Urban Beat vam s ponosom predstavlja 4. izdanje konferencije posvećene elektronskoj muzici BLEMC 2023.

Konferencija će biti održana u subotu, 7. oktobra u banjalučkom Domu omladine, gdje se održava dnevni program, a kasnije se selimo u DKC Incel, gdje nas očekuje velika BLEMC žurka.

- Edukacija By Day -

Konferencija počinje u 11 časova, a prisustvo je besplatno. Na program su panel diskusija na temu "Od subkulture do kulture", na kojoj će učestvovati predstavnici eminentnih festivala i udruženja iz regiona, a nakon toga su na redu tri radionice.

Panel: Electronic Music - From Subculture to Culture

Učestvuju:

- Rastko Andrić, EXIT Festival (Srbija)

- Marko Nastić, DJ I producent (Srbija)

- Garden Of Dreams (BiH)

- Zero Five One (BiH)

Panelisti će, zajedno s publikom pokušati da daju odgovore na sljedeća pitanja:

- Koje su karakteristike subkulture i kulture koja je u vezi sa elektronskom muzikom u regionu?

- Zašto “mejnstrim” kultura nije dominanta u regionu?

- Koji su potencijali I nedostaci subkulture u regionu?

- Uticaj trendova u elektronici na subkulturu i underground scenu u regionu

- Kolika je uloga festivala i klubova u službi tranzicije subkulture u kulturu?

Radionice:

1. Moć vinila (The Power of Vinyl) radionicu vodi Marko Nastić

2. Miksanje na moj način (My Way of Mixing) radionicu vodi Mladen Tomić

3. Ableton – Magija produkcije (Ableton-The Magic of Production) radionicu DJ Lion

- Žurka By Night –

DKC Incel od 22:00 do 04:00 sata

Nastupaju:

Marko Nastić

Mladen Tomić

DJ Lion

Machado b2b Mekhu

Više informacija potražite na zvaničnim Facebook i Instagram stranicama!

