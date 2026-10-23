Magija pokretnih slika: Banjaluka ponovo epicentar svjetske animacije

U Banjaluci je u petak uveče svečano otvoren 18. Međunarodni festival animiranog filma na čiji je konkurs pristiglo više od 690 filmova iz 61 zemlje svijeta.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Najveći broj ostvarenja stiže iz Francuske, SAD, Španije, Rusije, Poljske i Hrvatske, a znatan dio selekcije čine filmovi sa renomiranih festivala animacije.

Selekciona komisija je za ovogodišnje festivalsko izdanje odabrala ukupno 115 filmova kroz 11 različitih programa.

Sa prostora BiH pristigla su tri filma, pa će u zvaničnom studentskom takmičarskom programu biti prikazan diplomski film "Izduvni ventil" Lane Čolić sa Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, dok su preostala dva iz Sarajeva.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Festival se održava u bioskopu "Sinepleks Palas" u organizaciji Asocijacije za vizuelne umjetnosti "Feniks art". Trajaće do 28. oktobra.

Direktor Festivala Goran Dujaković u izjavi novinarima istakao je izuzetan kvalitet domaćih i stranih filmova i naglasio da bi ih trebalo pogledati.

Poznati holanski animator Majkl de Vit je rekao da je počastvovan što je na Festivalu dobio nagradu za životno djelo jer ovi prostori imaju značajnu tradiciju kada je riječ o animiranim filmovima.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić pojasnila je da je riječ o festivalu sa najdužom tradicijom na ovim prostorima u oblasti animiranog filma.

"Ovaj festival se kontinuirano bavi približivanjem svjetskih tokova animacije domaćoj publici", rekla je Ilićeva.

Pokrovitelji Festivala su Audio-vizuelni centar Republike Srpske, grad Banjalyka i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.