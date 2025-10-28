Završen festival animiranog filma: Glavna nagrada filmu "Sin"

Završen 17. Međunarodni festival animiranog filma "Banjaluka 2025"

Izvor: Promo

Međunarodni festival animiranog filma "Banjaluka 2025", tokom kojeg je publika imala priliku da vidi više od 80 filmova iz svih dijelova svijeta, završen je u Banjaluci proglašenjem najboljih ostvarenja i projekcijom nagrađenih filmova.

Žiri, u sastavu: Andrej Rehak iz Hrvatske, Milan Marić iz Srbije i Bojana Vidosavljević iz BiH, odlučio je da Grand prix Festivala dodijeli filmu SYN / SIN autorice Zhanne Bekmambetove, kazahstansko- ruske produkcije.

Obrazoloženje žirija o svim nagradama ovogodišnjeg Festivala animiranog filma „Banjaluka 2025“ objavljujemo u cjelosti:

Izvor: Promo

Ovogodišnji Grand Prix dodjeljujemo filmu koji nas je osvojio jednostavnom, ali iskonski vječnom i toplom pričom o roditeljstvu. Dramaturški vješto promišljeni likovi svoju puninu ostvaruju kroz vrhunski dizajn i kiparsku izvedbu. Izuzetno kvalitetna fotografija dodatno izražava odlično promišljenu i iskorištenu zahtjevnu tehniku stop-motion animacije.

Nagrada za kreativnost i umjetnički izraz dodjeljuje se filmu CRNI DIM PREDVIĐANJA… autora Damira Šuše, hrvatske produkcije.

Nagrada žirija za kreativnost i umjetnički izraz dodjeljujemo filmu koji je kreativno iskoristio mogućnosti animacije kako bi prikazao regionalizaciju svijeta igranjem sa tradicionalnim elementima na mikro i makro nivou u svrhu duhovite parodije.

Nagradu za najbolje tehnike animacije dobija film ZWERMAN / ŽUMRANJE za najbolje tehnike animacije autora Janneke Swinkels i Tima Frijsingera, nizozemske produkcije.

Nagrada za tehnike animacije pripala je djelu koji ispituje granice zahtjevne disipline stop-motion animacije. U, na prvi pogled sterilnoj atmosferi staračkog doma pronalazimo lutke kojima je duša udahnuta izuzetno vještim, preciznim i živim pokretima.

Nagrada za najbolji dječiji film dobija A CADA DIA QUE PASSA / SA SVAKIM DANOM KOJI PROLAZI autora Emanuela Nevade, portugalsko-slovenačke koprodukcije.

Nagradu žirija za najbolji dječji film dobila je svevremenska priča o usamljenosti, potrebi za dijeljenjem, te neočekivanom prijateljstvu. Posebno želimo istaći izuzetno kvalitetnu izradu i oživljavanje lutkarskih likova - protagonista filma.

Nagrada za najbolji studentski film dobija KAKO STEĆI PRIJATELJA grupe autora Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois, francuske produkcije.

Nagrada žirija za najbolji studentski film pripala je uratku čija se izuzetna zrelost ogleda u odličnoj izražajnosti pokreta, kadriranju i montaži, pripovijedajući toplu priču o požrtvovanju i prijateljstvu.

Specijalno priznanje za crtež dodjeljuje se filmu KRALJ NIČEGA autora Alekse Gajića, srbijanske produkcije.

Specijalno priznanje za crtež dodjeljujemo filmu koji kroz impresivnu tehniku i izvedbu nosi izuzetno složenu, nadrealnu priču koja podsjeća na roman toka svijesti.

Specijalno priznanje za filmsku naraciju dodjeljujemo filmu OKOVY / POGLED autorice Alexandre Domnine, ruske produkcije.

Specijalno priznanje za filmsku naraciju odajemo djelu koje govori o paranoji, maniji praćenja, strahu od kontakta i usamljenosti - senzacijama koje na duhovit i emotivan način pobjeđuje glavna junakinja filma.

Nagradu publike osvojio je film ŽARKO, RAZMAZIT ĆEŠ DITE!

Film je rađen u hrvatsko/fransuskoj koprodukciji, a režiju potpisuju Veljko Popović i Milivoj Popović.

Izvor: Promo

Afirmacija vizuelne umjetnosti

17. izdanje Festivala animiranog filma održano je uz institucijalnu podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske i Grada Banjaluka.

Direktorica Audio-vizuelnog centra Anja Ilić uručila je novčanu nagradu u iznosu od od 2.000 KM, koju je dodijelio Audio-vizuelni centar Republike Srpske.

Glavna nagrada (Grand Prix) u kategoriji filmova za djecu pripala je filmu „Syn“, autora Zhanna Bekmambetova, u produkciji Rusije i Kazahstana, a nagradu je primila Svetlana Naumenko, izvršni producent filma.

Ilićeva je iskoristila priliku i da posebno istakne značaj Festivala.

"Ovaj Festival predstavlja jedan od naših najznačajnijih Festivala, a rekordan broj od 578 filmova iz 57 zemalja koji su ove godine pristigli na konkurs svjedoči o njegovoj prepoznatljivosti. Okupljajući autore i ljubitelje animacije iz zemlje i regiona, Festival otvara nove prilike za mlade talente i afirmiše kvalitetnu vizuelnu umjetnost u čemu se ogleda njegov značaj. Čestitam organizatorima, Asocijaciji za vizuelne umjetnosti „Feniks art“, na još jednom uspješno organizovanom izdanju Festivala", naglasila je.

Festival animiranog filma „Banjaluka 2025“ održan u Banjaluci od 24. do 28. oktobra, a zatvoren je danas, na Svjetski dan animacije.