Dugo zaklonjen od očiju javnosti: Portret Pikasove muze prodat za 32 miliona evra

Izvor: Youtube printscreen/Music Art Gallery

Živopisni portret Dore Mar, dugogodišnje Pikasove partnerke i muze, koji je više od 80 godina bio nedostupan javnosti, prodat je na aukciji za 32 miliona evra (oko 37 miliona dolara), uključujući provizije i honorare, znatno premašivši očekivanja.

Naslikana u julu 1943. godine, slika "Poprsje žene sa cvjetnim šeširom (Dora Mar)" prikazuje ženu sa jarko obojenim šeširom ukrašenim cvijećem.

Mar, koja je i sama bila umjetnica i fotografkinja, bila je Pikasova muza i partnerka oko sedam godina, a njihova veza završila je tužno. Djelo je kupljeno 1944. godine i od tada se nije pojavljivalo na tržištu, ostajući u porodičnoj kolekciji.

Slika, dio Pikasove serije "Žene sa šeširima", prodata je u aukcijskoj kući Drouot u Parizu.

Aukcionar Kristofer Lisjen opisao je prodaju kao "ogroman uspjeh" i "emotivan trenutak", ističući da je konačna cijena od 32.012.397 evra, uključujući proviziju, značajno premašila procjene i postala najskuplje umjetničko djelo prodata u Francuskoj ove godine.

Lisjen je portret nazvao "malim dijelom ljubavne priče" između Pikasa i Dore Mar, iako gorko-slatke.

Dora je imala 29 godina kada je upoznala umjetnika i ubrzo postala njegova muza i model, između ostalog i za čuvenu "Gerniku".

Kasnije ju je Pikas napustio zbog mlađe Fransoaz Žilo, a Dora je povučeno živjela do svoje 89. godine.

"Njihova priča nije bila ni jednostavna ni obična," rekao je Lisjen, dodajući da je slika nastala pred kraj njihove veze.

"Na njoj se vidi kako suzdržava suze jer je shvatila da je Pikas napušta."

Tokom stručne analize ranije ove sedmice, Pikasova ekspertkinja Anjes Sevestr-Barbe istakla je koliko portret i dalje odiše životom.

"Slika danas izgleda onako kako je izgledala kad je napustila atelje. Nije lakirana, pa se vidi sav njen sirovi materijal - sve boje, čitav hromatski spektar. Ona sama priča svoju priču," rekla je Sevestr-Barbe, dodajući da "na platnu možemo vidjeti čitav Pikasov genije."

Prethodno je djelo bilo poznato samo sa jedne crno-bijele fotografije.

"Nismo mogli ni da zamislimo koliko je zapravo šarena i impresivna."

Lisjen je pre aukcije istakao da je interesovanje za djelo bilo ogromno.

"O njemu se govori u svim svjetskim centrima umjetnosti, od SAD do Azije, i na glavnim evropskim tržištima", navodi on.

Iako je cijena prevazišla očekivanja, ovo djelo nije najskuplji Pikas ikada prodat.

2023. njegova čuvena "Žena sa satom (Femme à la montre)", koja prikazuje drugu muzu, Mari-Terez Valter, prodata je za 139,4 miliona dolara, druga najvrijednija Pikasova slika na aukciji.

Najskuplja je "Žene iz Alžira (Les Femmes d'Alger)", koja je 2015. dostigla 179,4 miliona dolara.

(Mondo/rts.rs)