Svjetska elita animacije stiže u Banjaluku: Oskarovac Majkl Dudok de Vit otvara 18. Festivala animiranog filma

Banjaluka će od 23. do 28. oktobra biti domaćin 18. Međunarodnog festivala animiranog filma „Banjaluka 2026“, koji donosi 115 filmova u 11 programskih cjelina, retrospektive, izložbe i brojne prateće sadržaje.

Izvor: Festivala animiranog filma "Banjaluka 2026

Festival će svečano otvoriti holandski animator i dobitnik Oskara Majkl Dudok de Vit, kojem će biti uručena nagrada za životno djelo. Ulaz na sve festivalske sadržaje je slobodan.

U organizaciji Asocijacije za vizuelne umjetnosti „Feniks Art“, ovogodišnje izdanje festivala okupiće autore iz različitih dijelova svijeta i banjalučkoj publici predstaviti savremena ostvarenja autorske animacije.

Oskarovac otvara festival

Prvi festivalski dan, 23. oktobar, donosi dva važna događaja. U 17.00 časova u Kući Milanovića biće otvorena izložba „Veterani srpske animacije“, posvećena stvaralaštvu i razvoju srpske animacije.

Svečano otvaranje zakazano je za 19.00 časova u bioskopu „Palas“, gdje će biti prikazan kratkometražni animirani film „Otac i kćerka“ iz 2001. godine, za koji je Majkl Dudok de Vit osvojio Oskara. Nakon ceremonije slijedi projekcija filmova iz prvog Velikog takmičarskog programa.

Dudok de Vit, jedan od poznatih svjetskih autora animacije, tokom boravka u Banjaluci održaće i masterklas. Susret sa oskarovcem zakazan je za ponedjeljak, 26. oktobar, u 10.00 časova u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjaluci.

Na konkurs stiglo više od 690 filmova

Za ovogodišnje izdanje festivala prijavljeno je više od 690 filmova iz 61 zemlje sa svih kontinenata. Među zemljama iz kojih je pristigao najveći broj ostvarenja su Francuska, SAD, Španija, Rusija, Poljska i Hrvatska.

Značajan dio selekcije čine filmovi koji su prikazani na renomiranim međunarodnim festivalima animacije, među kojima su Ansi, Otava, Hirošima i Varna.

Direktor festivala Goran Dujaković istakao je da je jedan od glavnih ciljeva povratak festivala na svjetski nivo i povezivanje domaće publike sa vrhunskom autorskom animacijom.

Selekciona komisija odabrala je ukupno 115 filmova, raspoređenih u 11 programskih cjelina, od kojih je osam takmičarskih, a tri panoramske.

Veliki takmičarski program obuhvata 41 film profesionalne produkcije, dok će u studentskoj konkurenciji biti prikazana 24 ostvarenja iz različitih svjetskih centara animacije, uključujući Poljsku, Francusku, Kanadu i Hrvatsku.

Dječiji takmičarski program donosi 13 filmova podijeljenih u dvije starosne kategorije. U panoramskim programima publika će moći da pogleda još 37 ostvarenja, od čega 26 u Velikoj panorami i 11 u Studentskoj panorami.

Vidi opis Svjetska elita animacije stiže u Banjaluku: Oskarovac Majkl Dudok de Vit otvara 18. Festivala animiranog filma Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Festivala animiranog filma "Banjaluka 2026 Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Festivala animiranog filma "Banjaluka 2026 Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Festivala animiranog filma "Banjaluka 2026 Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Festivala animiranog filma "Banjaluka 2026 Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Festivala animiranog filma "Banjaluka 2026 Br. slika: 5 5 / 5

Predstavlja se i domaća animacija

Ovogodišnji festival donosi i prostor za predstavljanje domaćih autora. Na konkurs su iz Bosne i Hercegovine pristigla tri filma, a jedan od njih biće prikazan u zvaničnom studentskom takmičarskom programu.

Riječ je o diplomskom filmu Lane Čolić „Izduvni ventil“, nastalom na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, u produkciji Akademije i „ART SCENE“. Preostala dva filma dolaze iz Sarajeva.

Domaća animacija biće zastupljena i kroz prateće sadržaje, retrospektive i programe posvećene razvoju animiranog filma i srodnih umjetničkih formi.

Retrospektive, video-igre i strip

Program festivala, koji će se odvijati u Kući Milanovića, Studentskom kulturnom centru i bioskopu „Palas“, obuhvata i brojne sadržaje namijenjene ljubiteljima animacije, stripa i video-igara.

Posebno se izdvaja retrospektiva Vuka Jevremovića, uz masterklas posvećen kombinovanju različitih tehnika animacije. Izložba „Veterani srpske animacije“ predstaviće stvaralaštvo iz perioda od 1993. do 2018. godine.

Publiku očekuje i masterklas posvećen srpskoj gejming sceni, kroz predstavljanje deset značajnih domaćih video-igara. Na programu je i predstavljanje poljske škole animacije kroz festival „O!PLA“, izbor filmova iz takmičarskog programa Novosadskog filmskog festivala, kao i retrospektivni program „1958“, posvećen studiju „Zagreb film“.

Ljubitelji dugometražne animacije moći će da pogledaju banjalučku premijeru ekološkog animiranog filma „Sibelina avantura“, koji potpisuju sarajevski reditelji Admir Đulančić i Alan Savić.

U okviru izdavačkog programa biće predstavljena i Bonelli strip-izdanja banjalučke izdavačke kuće „Koloseum“.

Šest članova žirija odlučuje o nagradama

O nagradama na 18. Međunarodnom festivalu animiranog filma „Banjaluka 2026“ odlučivaće stručni žiri u sastavu: Andrijana Ružić, Margit Antauer, Nemanja Vučenović, Dajla Alibegović, Tijana Šipka i Anja Milenković.

Filmski program stiže i u Drinić i Han Pijesak

Festival će dio programa predstaviti i publici izvan Banjaluke.

U Driniću će 22. oktobra, dan prije zvaničnog otvaranja festivala, u jutarnjim časovima biti prikazani dječiji takmičarski programi, u saradnji sa Turističkom organizacijom.

U Han Pijesku su za 27. oktobar planirane projekcije prvog i drugog Dječijeg takmičarskog programa u jutarnjim časovima, dok je projekcija takmičarskog programa za odrasle zakazana za 19.00 časova.

Organizatori na ovaj način nastavljaju da šire dostupnost animiranog filma i festivalskih sadržaja izvan najvećeg grada Republike Srpske.

Sve projekcije i ostali festivalski sadržaji su besplatni.

(Mondo)