Tri stvari zbog kojih muškarci zaključe da je žena "loša u krevetu"

Nakon što je konačno riješena "misterija" šta znači kada je žena dobra u krevetu, sada je na red došla suprotna tema. Muškarci su otkrili šta misle kad kažu da je neka žena bila "loša" u aktivnostima ispod čaršava. Tačnije, objasnili su koje stvari ih odbijaju i šta treba da se desi da jedan intimni odnos pamte kao najgori. Ovo su najčešći razlozi zbog kojih neki muškarci intimni odnos mogu da smatraju nedovoljno kvalitetnim:

Ženina nesigurnost zbog fizičkog izgleda

Nije tajna da je mnoge žene sramota da se skinu pred partnerom. Čak i kada to učine, što je neminovno da hoće, ne žele da rade to dok su svjetla upaljena. To muškarcima odaje utisak da su nesigurne i da smatraju da nisu dovoljno lijepe i privlačne. Nisko samopouzdanje sa sobom nosi nemogućnost opuštanja u krevetu, navode muškarci.

Nedostatak bliskosti

Postoje žene koje partneru uskraćuju bliskost nesvjesno, posebno u dugim vezama. Usputni zagrljaj, poljubac ili lijepa riječ bi trebalo da budu stvari koje se odvijaju svakog dana. Time pokazujete nekome da ga iskreno volite upravo takvog kakav je, a to dokazano vodi ka boljem intimnom životu.

Zapušten izgled

Mnoge žene u dugim vezama mogu da se opuste, što se muškarcima ne dopada. Tako se često susreću sa neizdepiliranim nogama ili nesređenim noktima, a to ih odbija. Mnogi su istakli da obožavaju žene koje se i nakon nekoliko godina u vezi ili braku trude da ih iznenade, kada vide da je kupila novi donji veš ili nanijela losin za tijelo sa novim mirisom.

Ovo su još neke njihove izjave:

Ne sviđa mi se kada žena samo legne i raširi noge i čeka da ja sve obavim. Nema mi ništa gore od toga.

Pasivnost mi je grozna, kada žena kao da nema pojma o sopstvenom tijelu i što joj se sviđa. Ne mogu da opišem koliko je frustrirajuće kada žena s kojom ste u krevetu ne reaguje i kada ne mogu da dobijem povratnu informaciju da li je nešto dobro ili nije.

Ako žena glumi, to me skroz ohladi.

Mrzim kada proizvodi lažne zvukove tokom odnosa, draže mi je da tiho stenje pa da je to iskreno, nego da lažno vrišti.

Nije nimalo prijatno kada vas upoređuje sa bivšim dečkom. Meni lično ne smeta što je prije mene imala druge, ali ne želim o tome da razmišljam.

Smeta mi nedostatak komunikacije prije ili tokom odnosa. Ako joj je nešto lijepo ili nešto želi, volio bih da mi to kaže.

