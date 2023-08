TRI NAJČEŠĆE EROTSKE FANTAZIJE MUŠKARACA! Terapeut otkriva: "Neće da priznaju, ali o tome MAŠTA svaki drugi"

O čemu maštaju žene, a o čemu jači pol?

Izvor: Shutterstock/oneinchpunch

Intimni odnosi su važan dio svake veze, ali nerijetko se parovi stide da pričaju o svojim željama, fantazijama u krevetu. Pa tako je i Džejn Fonda otkrila da je tek kao starija shvatila šta je važno da bi "akcija" bila dobra i da bi uživala - naučila je da kaže šta želi! Gotovo da ne postoji osoba koja nema neke se*sualne fantazije, a problem u braku i vezi nastaje kada se o njima ćuti. Kako stručnjakinja za intimne odnose i trener intimne gimnastike Tatjana Gorbunova kaže, partneri biraju da ne dijele svoje želje i fantazije najčešće iz stida i straha da će izgubiti svoju drugu polovinu.

"Se*sualne fantazije mogu cijelog života da vam budu predmet želje, nešto o čemu maštate, ali nikada ništa ne uradite da ih ostvarite. One su različite za sve, ali može se reći da postoje neki stereotipi koje smatramo najčešćim bilo za muški ili ženski pol", objasnila je terapeutkinja i otkrila koje su to najčešće fantazije koje imaju muškarci, a o čemu to najviše maštaju žene.

"Muškarci imaju tri glavne erotske fantazije: "duboki" oralni se*s, analni i odnos sa dve žene ili sa potpunim strancem. Žene potajno žele grupni se*s (treća osoba može da bude i muškarac i žena), intimni odnos pod prinudom ili čak elementima nasilja, kao i vođenje ljubavi sa drugom ženom", objasnila je terapeutkinja i dala nekoliko ključnih savjeta:

"Bilo koju fantaziju da neko ima, treba da je pažljivo predstavi partneru, da mu da vremena 'svari' ovaj predlog. Ako partner nije spreman, pokušajte da djelimično ostvarite svoju želju. Na primjer, ako volite BDSM (vezivanje, disciplina, dominacija, potčinjavanje, sadizam i mazohizam), ne očekujte da će partner prihvatiti vašu fantaziju iz prvog pokušaja. Počnite sa somotskim lisicama, kožnim aksesoarom, možda bičem... Dozvolite partneru da stvori sliku. Vežite mu ruke samo za početak i uvjerite ga da može da vam vjeruje i da ste tu da mu pružite užitak. Tako ćete mu postaviti temelje za nešto novo što i njemu i vama pruža zadovoljstvo", objasnila je terapeutkinja.

(MONDO)