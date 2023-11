Četiri pouzdana znaka da muškarac još nije prebolio bivšu

Prepoznajte na vrijeme znakove da muškarac sa kojim ste u vezi ili planirate da budete, nije prebolio bivšu ljubav.

Noćna mora svake žene, kada započne romansu sa muškarcem koji je nedavno izašao iz veze, jeste bivša djevojka. Ma koliko da je sigurna u sebe, ne može da se ne zapita da li "njen čovjek" još uvijek gaji osjećanja prema ženi koju je praktično do maločas volio...

Nesigurnost se povećava ako su bivši ljubavnici još uvijek u kontaktu. Da li je prebolio bivšu ili su jednostavno prijatelji? Postoje signali koji će otkriti u kakvom su odnosu, odnosno da li njena nova ljubav, zapravo, još uvijek gaji osećanja prema bivšoj djevojci...

1. Sa vama je, ali je odsutan

Ne odbija da izlazi sa vama i vašim prijateljima, ali kao da uopšte nije prisutan. Ne pokazuje da ga interesuje ono što pričate, nema incijativu da osmisli kako da provodite vrijeme, ili mu je svejedno gdje ćete, ili je neodlučan... Na ozbiljna pitanja vezana za vaš odnos odgovara kratko, pokušava da izbjegne suštinu jer ni sam nije siguran da li ste prava za njega i da se riješio osjećanja prema bivšoj. Da nas ne razumijete pogrešno, nije ovo loš muškarac, on čak ne želi da vas povredi, ali nije ni dovoljno hrabar da se uhvati u koštac sa sopstvenim osjećanjima. Moguće je da ga određena mjesta ili aktivnosti podsjete na bivšu vezu. Vidjećete po tome što će izgledati kao da se isključio, zamislio se, a onda vam ne daje konkretno objašnjenje za svoje ponašanje. Tad se na sekundu isključi, a onda se opravdava da mu nije ništa.

"Ljudi koji su još uvijek vezani za bivše i dalje će imati emocionalnu povezanost sa stvarima i mjestima koja ih na njih asociraju. Ako započnu novu vezu, a još uvek nisu raskrstili s prošlošću, prirodno je da žele ponovo da posjete ta mjesta i pokušavaju zamijene stara sjećanja novim", kaže stručnjakinja za odnose Džena Ponmen za "Bustle". Ako primijetite takvo ponašanje kod muškarca s kojim se viđate, vrijeme je za razgovor.

2. Bivša je često glavna tema razgovora

Umjesto da sazna koje teme vas zanimaju, da vas upozna i pokaže da je zainteresovan, on stalno spominje bivšu ljubav? Koju god da temu otvorite, on se sjeti da je njegova nekadašnja djevojka to radila na ovaj ili onaj način, spominje i intimne odnose sa njom, analizira ih, pa čak ide i toliko daleko da se pita da li biste i vi isto postupili i možda primijenili taj model... Ako osjećate da imate dovoljno materijala da biste mogli da napišete knjigu o njegovoj bivšoj, onda ste u ozbiljnom problemu.

3. Izgubio je vjeru u ljubav

Da je i dalje opsjednut bivšom, primijetićete i po tome što će s negativnim prizvukom govoriti o osjećanjima i uspjesima u vezama. Nije još prevazišao bolni raskid, a njegove reakcije pokazuju da je povrijeđen i razočaran. Možda vam to otvoreno priznaje – što je obično jasan signal da vjerovatno nije za dužu i ozbiljniju vezu. Čak i ako ne želi da prizna, neke njegove rečenice otkrivaju da nije spreman na vezu i da još neko vreme ne želi da se obaveže. Takvom muškarcu nećete promijeniti mišljenje. Moguće je da skriva osjećanja, a na pitanje o budućnosti vašeg odnosa, najčešće odgovara da ima vremena, vidjećete kako ide i da mora da razmisli. Nesigurnost će ga odati.

4. Govori samo loše o bivšoj ljubavi

Neki mučkarci koji nisu preboljeli raskid svaku priču 'vrte' oko bivše ljubavi. Nisu uspjeli da se distanciraju i pomire se da je gotovo, a ovakvo ponašenje je relativno lako prepoznati. Ono što je opasno jeste da se ostane u vezi sa takvim muškarcem, kao i da vjerujete da će odmah uletjeti u ozbiljnu vezu. To se rijetko dešava jer bi oboje trebalo da budete spremni za vezu, da imate iskrene namjere... Muškarac koji nije preboleo bivšu sklon je da 'od starta' govori loše o njoj na sastancima.

Ne samo da je ružno 'ocrniti' nekoga ko je bio deo vašeg života, već je to i jasan znak da je nije preboleo. Možda on samog sebe uverava da jeste ili, pak, želi da ostavi dobar utisak, ali svakako je savjet kloniti se osoba koji govore ružno o bivšim ljubavima. To dovoljno govori o njima i poručuje da nisu spremne da se usredsrede na budućnost, ali ni da prihvate prošlost.

