GREŠKE KOJE ODBIJAJU KUPCE NEKRETNINA! Zbog jedne odmah odustaju

Pogledajte šta bi trebalo da izbjegavate prilikom prodaje svoje nekretnine!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ako želite da prodate svoju nekretninu ili da povećate njenu vrijednost, postoji nekoliko caka koje vam mogu pomoći u tome. Kevin Šo, nacionalni direktor prodaje u jednoj agenciji za nekretnine sugeriše da mnogi prodavci ne shvataju koliko izgled njihove imovine može uticati na njenu privlačnost potencijalnim kupcima.

"Izbjegavanje najčešćih grešaka kod nekretnine prije nego što dođe do očiju kupaca je najbolji način da se postigne brza prodaja po odličnoj cijeni", rekao je on, prenosi The Sun.

Kevin je otkrio nekoliko stvari koje će garantovano odbiti kupce i otežati prodaju. Ako planirate da u nekom trenutku stavite svoj stan, kuću ili neki drugi prostor na tržište, vjerovatno će vam biti od koristi.

Nered

Kada je u pitanju prodaja izbjegavajte da ostavljate odjeću ili druge predmete na podu i pokušajte da fotografije, ukrase i lične predmete svedete na minimum. Potencijalni vlasnici nekretnina često bi mogli da previde određene izbore dekoracije. Međutim, vaše lične stvari i dodati predmeti bi mogli da im pokvare zamisao. Takođe, nered čini da vaš dom izgleda manji.

Napadna dekoracija

Neke ljude će odmah da odbije prenapadni enterijer, tačnije dekoracija, kao i ekstravagantni komadi namještaja. Na primjer, ogroman kristalni luster može da "unese život" u trpezariju, ali bi mogao da bude previše u dvosobnom stanu. Zato se trudite da stvari u vašem prostoru budu jednostavne, a opet moderne i funkcionalne.

Ulaz u kuću

Mnogi kupci se odlučuju nakon par minuta nakon što ugledaju vaš dom, tako da su prvi utisci kritični. Oni obično nastaju čim ugledaju vašu kuću, dakle njenu spoljašnjost. Farbanje ulaznih vrata, košenje travnjaka, sređivanje staze, podrezivanje žbunja i raščišćavanje smeća ili kanti su dobri načini za poboljšanje privlačnosti vaše nekretnine.

