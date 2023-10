U ovoj godini braka partneri počinju da varaju, otkriveno i zašto

Da li je istina da je sedma godina braka - krizna godina?

Preljuba je trauma. Predstavlja jedan od najgorih scenarija koji može da se dogodi u braku. Kada se dogodi, slijedi proces koji jako dugo traje - vraćanje povjerenja. Prema riječima terapeuta, potrebno je da prođe najmanje godinu dana, a najviše dvije godine kako bi prevarena osoba mogla ponovo da se prepusti emocijama bez sumnji. To je jednom prilikom potvrdila i psihoterapeutkinja Ivana Sinđić: "Ljudi mogu mnogo da mršave, ne mogu da jedu, a to je stanje koje zahtijeva dobar tretman, a u pojedinim slučajevima i lijekove".

Koja je to godina braka u kojoj ljudi najčešće počinju da varaju supružnike? Da li je istina da je sedma godina braka - krizna godina? Stranica za upoznavanje ljudi koju su već u braku (mreža za preljubnike) illicitencounters.com sprovela je vrlo interesantno istraživanje, koje je otkrilo kako i zašto dolazi do prevare.

U anketi u kojoj je učestvovalo 2.000 članova postavljeno je pitanje u kom trenutku su ljudi poželjeli da prevare partnera, a rezultati su pokazali sljedeće - 7 odsto ljudi odgovorilo je da su oni ili njihovi partneri počeli da varaju u prvoj godini braka, 5 odsto njih poslije dvije godine, 11 odsto u šestoj godini braka, a 12 odsto poslije četiri ili pet godina.

Ono što se takođe posebno istaklo, to je da je više preljuba učinjeno zbog prisustva emocija, a mnogo manje zbog intimnog odnosa. Od onih koji su varali u bilo kom trenutku, skoro polovina ispitanika odgovorila je da je to počela da radi jer im je u braku nedostajalo intimnosti. Četvrtina ispitanih kaže da se njihov odnos značajno promijenio nakon rođenja djece, kao i da je tada došlo do pritiska koji je uzrokovao da odnosi budu narušeni. Ipak, oko 16 odsto ljudi kaže da im je, jednostavno, postalo dosadno i da su željeli uzbuđenje.

(MONDO)