NAJČEŠĆE GREŠKE KOJE ŽENE PRAVE U KREVETU! Stručnjaci: Odreknite se, to je staromodno!

Izvor: Shutterstock/G-Stock Studio

Pročitajte koje su to najčešće greške koje žene prave u intimnim odnosima, prema riječima stručnjaka!

Ne započinju odnos sa svojim partnerom

Mnogi od muškaraca se plaše da bi mogli da izgledaju agresivno. Prema Les Parotu, profesoru psihologije na Univerzitetu Seattle Pacific i autoru nove knjige pod nazivom "Ludo dobar se*s", neuspeh u započinjanju intimnog odnosa je jedna od najvećih grešaka koje žene prave.

"Većina muškaraca se osjeća kao da su oni uvek inicijatori, a to stvara neravnotežu na skali strasti u vezi", kaže on i dodaje da muškarci žele da budu poželjni isto koliko i žene.

"Ranije se smatralo da su žene manje zainteresovane za intimnu aktivnost, a to nije slučaj. Žene su jednako zainteresovane za odnos kao i muškarci", dodao je.

Brinu o tome kako izgledaju

Ako razmišljate o tome kako izgledate tokom intimnog odnosa i to vas sprečava da uživate, zbog čega uništavate šanse da doživite vrhunac, nešto treba da se promijeni.

"Ne razmišljajte o višku na stomaku ili nenašminkanom licu. Fokusirajte se na zadovoljstvo. Morate sebi da date dozvolu da doživite vrhunac", kaže stručnjak i dodaje da ono što smatrate manom postaje vidljivo samo onda kada to i sami pokažete.

"Muškarce mnogo više privlače žene koje pokazuju znake zdravlja, mladosti i plodnosti. Umjesto da brinete o obliku struka i kukova, fokusirajte se na nivo energije, entuzijazam i interesovanje za svog muškarca", savjetuje.

Pretpostavka da je odnos za muškarce "odnos bez osećanja"

Stručnjaci vjeruju da bi svi trebalo da se odreknemo staromodnih shvatanja poput toga da žene nisu toliko zainteresovane za odnos ili da je odnos "samo intimni odnos" za muškarce i ne uključuje osjećanja. Za neke muškarce je intimni odnos veoma važan čin, kažu stručnjaci.

Istraživanje, kaže Parot, podržava ideju da i muškarci i žene smatraju da je intimnost u pogledu posvećene veze više zadovoljavajuća nego povremeni intimni odnos.

"Studije vrlo jasno pokazuju da su ljudi koji imaju najbolji intimni odnos - bračni parovi. To mnogo govori", kaže stručnjak.

U studiji koja je sprovedena sa studentima koji praktikuju intimni odnos na jednu noć, brojke pokazuju da su muškarci podjednako ozbiljni po pitanju intimnih odnosa i veza kao i žene. Zapravo, više od 50 odsto žena i 52 odsto muškaraca koji su se upustili u vezu za jednu noć, prema stručnjacima, izjavilo je da to čine u nadi da će nastaviti vezu. Trećina njih je zapravo nastavila i imala vezu.

Misle da su muškarci uvijek spremni za intimni odnos

Naravno, većina momaka je spremna i voljna većinu vremena, ali to ne važi i za zrele muškarce. Pritisci svakodnevnog života - porodica, posao, računi, mogu da unište muški libido. Ovo je veliko iznenađenje za mnoge žene i često je njihov nedostatak interesovanja za intimni odnos nešto što shvataju lično.

"Kada otkriju da muškarac ne želi da ima odnos, pomisle: 'On me ne voli'. Nije istina. On jednostavno ne želi da ima odnos", kaže stručnjak.

(MONDO)