AKO LJETUJETE SA DEČKOM ILI DJEVOJKOM, OVO MORATE DA ZNATE: Desi se svim parovima, samo obratite pažnju!

Kako ljetovanje sa partnerom utiče na ljubavni odnos?

Ljeto je vrijeme kada većina parova odlučuje da putuje, bilo da je u pitanju odmor na moru ili posjeta rođacima u inostranstvu. Iako je možda lijepo provesti nedjelju dana na sunčanoj plaži sa svojim partnerom, stručnjaci govore kako putovanje zaista utiče na ljubavni odnos. U 2013. godini, istraživanje koje je sprovela U.S Travel Association, otkrilo je da odmor jača vezu para, oživljava romantiku i intimnost i vodi ka srećnijem odnosu.

Prema istraživanju, "parovi koji putuju zajedno prijavljuju veći nivo zadovoljstva u svojim vezama". Pored toga, istraživanje pokazuje da partneri koji putuju zajedno vide dugoročna poboljšanja u različitim ključnim elementima veze, kao što su komunikacija ili čak intimni život. U članku objavljenom 2019. godine u Journal of Travel Research, autorke su utvrdile još više dokaza koji pokazuju prednosti putovanja za parove.

"Kako parovi putuju zajedno, njihova potreba za stabilnošću i emocionalnom vezom, kao i njihova potreba za promjenom i novitetom, bolje su zadovoljene, što rezultira višim nivoima kohezije i fleksibilnosti odnosa", navodi se u studiji.

"Nešto se dešava kada parovi putuju zajedno"

Prema Elizabet Overstrit, autorki knjige Love You and He Will Too: The Smart Woman's Roadmap for Happy, Healthy Relationships, kada parovi putuju, dešava se nešto "magično". Partneri bježe od svakodnevnog života, prilagođavaju se novim situacijama, uče da komuniciraju jedni sa drugima i zajedno otkrivaju svijet.

U osnovi, sve liči na početak veze, kada su dva partnera imala mnogo vremena da jedno drugom posvete pažnju. Postepeno, svi znamo da veze imaju tendenciju da uđu u formu "automatskog pilota", jer se miješaju rutinske i svakodnevne obaveze. Međutim, odmor nudi to važno vrijeme da se partneri ponovo povežu kao par.

"Putovanje stvara priliku za kvalitetno vrijeme, intimnost i rehabilitaciju za parove. Svakodnevno se brzo krećemo između kućnih, profesionalnih i roditeljskih obaveza. Odmor je način da se odmorite, da slobodno vrijeme posvetite jedno drugom i da se ponovo povežete sa partnerom", rekla je jedna od autorki studije.

Ne zaboravimo prednosti porodičnog putovanja

Dok se mnogi nalazi iz ovih studija fokusiraju na odmor za parove, Overstrit ističe da ljudi takođe mogu da imaju koristi od porodičnih putovanja.

"Za partnere je važno da imaju odmore koji su isključivo za njih, a takođe su važna i porodična putovanja", rekla je.

