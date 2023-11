Ako želite prazničnu sezonu za pamćenje, onda pravac Portonovi – ove događaje ne smete propustiti! (FOTO)

Gosti i posjetioci Portonovog su već navikli da na ovoj adresi uživaju uz najljepšu prazničnu dekoraciju o kojoj se priča i u regionu, te su i za ovu godinu očekivanja velika.

Izvor: Portonovi

Nakon prošlogodišnjeg uspeha Portonovi prazničnog bazara, brojnih nastupa i nezaboravnog svjetlosnog performansa, decembar se očekuje sa velikim nestrpljenjem.

Portonovi praznična sezona počinje 2. decembra svječanim paljenjem dekoracije i lampica jelke na Marina trgu. Od 18 sati nastupiće koncert dječijih horova D-mol i Boka School International iz Portonovog, kao i nastup animatora – Deda Mraza, Snježne kraljice i drugih.

Praznični bazar biće otvoren od 23. decembra do 7. januara na Marina trgu, gdje će posjetioci uživati u prazničnim delicijama, ukusnoj hrani i napicima. Bazar će raditi radnim danima od 16 do 23 sata, a vikendom i praznicima od 11 do 23 sata.

Pored novih elemenata dekoracije, novina će biti i svjetlosni spektakl, nešto što do sada nije viđeno u Crnoj Gori. Zgrade na Marina trgu će svakog dana tokom trajanja bazara biti obojene različitim animacijama, a budući da će grafike svakog dana biti drugačije, posjetioci će svakodnevno uživati u novim iznenađenjima.

Takođe, od 23. decembra do 7. januara na Marina trgu će svakog dana nastupati domaće i regionalne zvezde. Svakog dana od 17 sati, rezident DJ-evi Danilo Radusinović, LuckyDee i Shar nastupaće i zagrejati posjetioce za koncerte koji predstoje.

Michael Jackson Tribute band, pobjednici ovogodišnjeg italijanskog takmičenja Tali e Quali Show, otvaraju serijal koncerata koji počinje 23. decembra. Nakon njih u Portonovi stižu Ansambl Toć, Fantom, Elemental, Marijana Zlopaša, Ida Prester i Lolobrigida, Mostar Sevdah Reunion, MKDSL, klapa Kaše, Trio Gušt, Tijana Bogićević, Band Girls Boys and Toys. Posebnu čar muzičkom programu daće internacionalna zvijezda DJ Burak Yeter, te Symphony Orchestra koji će izvoditi Best of '80s hitove.

Ulaz na sve koncerte je besplatan.

Pored događaja na Marina trgu, Portonovi najavljuje sportska dješavanja, događaje za decu, a i kafići i restorani u rizortu pripremaju posebne programe, kao i doček 2024.

Kalendar događaja možete pogledati na linku, a za sve dodatne informacije možete kontaktirati [email protected].