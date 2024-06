DETALJNI VODIČ ZA PUT DO GRČKE! Koja je najisplativija ruta kroz Srbiju i kakve su cijene?

Cijena puta kolima do Grčke.

Letnja sezona je počela, a prvi turisti iz regiona su već krenuli put omiljenih destinacija u Grčkoj.Veliki broj njih tamo odlazi kolima, a ovo su najvažnije informacije koje bi trebalo da znate prije putovanja i tokom boravka na moru.

Većina naših turista do Grčke ide preko Sjeverne Makedonije, od Beograda do Soluna ima 630 km, dok je put preko Bugarske duži za 41 km. Za putarinu u Srbiji potrebno je odvojiti 3.420 dinara za oba smjera na potezu od Beograda do Preševa, odnosno po 1.720 u jednom smjeru, dok ćete u Sjevernoj Makedoniji na pet naplatnih rampi platiti ukupno 17 evra za oba smjera.

Gorivo je stavka na kojoj ćete uštedjeti na putovanju ako idete prvom rutom jer je u Sjevernoj Makedoniji ono jeftinije nego u Bugarskoj. Pun rezervoar od 50 litara u Sjevernoj Makedoniji koštaće vas oko 60 evra, dok u Grčkoj pun rezervoar benzina ide i do 100 evra. Savjet za vozače je da rezervoare do vrha napune u Sjevernoj Makedoniji ili Bugarskoj, a onda samo dopunjavaju u Grčkoj, odnosno u Srbiji po povratku.

Cijene u restoranima i kafićima

Giros pita (sendvič) 3-4,50

Giros porcija 7-10

Obrok u jeftinijim restoranima 15-20

Obrok u skupljim restoranima 30-50

Pica 6-12

Roštilj 6-14

Brancin 400 g 16-18

Lignje na žaru 15

Pomfrit 5,50-6

Domaće pivo 4,50-5

Strano pivo 5-6

Sokovi 3-5,50

Vino 2,50-22

Kapućino 4-4,50

Kokteli 8-15

Žestoka pića 2-6

Flašica vode (0,33 l) 0,50-1,30

* Iznosi su u evrima * Grčka info

Ako uzmemo u obzir da nam je za 100 kilometara puta potrebno šest litara goriva, to znači da ćemo za put morati minimum dva puta da dopunimo rezervoar, u zavisnosti od krajnje destinacije.

Okvirne cijene namirnica u Grčkoj

Hljeb 1,10-1,90

Mlijeko (litar) 1,12-2,80

Jaja (12 komada) 2,20-3,50

Kečap 2-4

Suncokretovo ulje (litar) 2-2,60

Maslinovo ulje 4 litra 49,69

Maslinovo ulje 2 litra 27,88

Maslinovo ulje litar 13,18

Puter (225 g) 3-4

Jogurt 2-4

Tjestenina 1-2

Toalet-papir 3,39-5

Brašno (kg) 0,79-1,90

Šećer (kg) 1,20

Feta sir (kg) 5,50-12.90

Kačkavalj (200 g) 3-4

Salama (kg) 7-16

Paradajz (kg) 2,10

Krastavci (kom.) 0,50-1,6

Grčki kupus 0,56

Krompir (kg) 1-2,10

Crni luk (kg) 0,50-1,30

Zelena paprika (kg) 3,80

Jabuke (kg) 0,90-2,20

Breskve (kg) 1,80-2,50

Kajsije (kg) 2,60-3

Trešnje (kg) 1,50-3

Jagode (pakovanje) 2-5

Lubenica (kg) 1,20-2

Limun (kg) 0,88

Majonez 3-4

Senf 2-3

Pirinač 1,50-1,90

Banana (1 kg) 1,85

Grčki avokado 4,45

Ananas 1,58

Narandže (1 kg) 0,70-2

Voda (paket 6 flaša od 1,5 l) 1,10-2

Domaće pivo (0,5 l) 0,80-2

Uvozno pivo (0,33 l) 1-3

Cigarete 4,60-5

* Iznosi su u evrima * Grčka info

Ležaljke od tri do 20 evra

Ove sezone na pojedinim plažama u Grčkoj cena kompleta ležaljki košta 20 evra. Međutim, na mnogim plažama može se dobiti ležajka i ako se uzme piće u baru, gdje ćete od tri do pet evra platiti kafu ili piće i dobiti ležaljku. Što se tiče suncobrana, iznajmljivanje ove sezone košta od sedam do 12 evra, dok su prostirke nešto jeftinije i iznose od 4,5 do sedam evra.

Što se tiče dušeka na naduvavanje, njihovo iznajmljivanje se kreće od deset do 30 evra, dok peškiri stoje od 10 do 15 evra. Ove sezone polovina svake plaže mora biti bez ležaljki, mobilijara i namještaja kako bi bile dostupne svim kupačima. Ako uzmemo u obzir putarine, gorivo i zeleni karton, put do Halkidikija vozače će koštati oko 440 evra.

Kazne u Grčkoj za saobraćajne prekršaje

vožnja pod uticajem alkohola - od 78 do 1.200 evra

prekoračenje brzine u naseljenom mjestu do 20 km/h - 100 evra

prolazak kroz crveno svjetlo i preticanje preko pune linije - 700 evra

nevezivanje pojasa - 350 evra

nepropisno parkiranje - od 40 do 80 evra

korišćenje telefona u toku vožnje - 100 evra

pušenje u vozilu ukoliko je u njemu dete mlađe od 12 godina - 1.500 evra

vožnja u papučama - 50 evra

Turisti koji kreću put Grčke preko Bugarske moraće da kupe vinjetu, a jedna košta osam evra za sedam dana, odnosno 15 evra za mjesec dana.

Važni brojevi u Grčkoj

112 - jedinstveni broj za hitne slučajeve

Pomoć možete dobiti i slanjem besplatne SMS poruke na broj 112 +30 171 i +30 1751

+30 100 - policija +30 166 - hitna pomoć +30 199 - vatrogasci +30 108 - obalska straža

Ukoliko je nemate, platićete kaznu 50 evra. Vinjetu možete kupiti na pumpi u Srbiji, onlajn ili na granici.

Cijene vinjeta u Bugarskoj

8 evra vinjeta sedam dana

15 evra vinjeta 30 dana

28 evra vinjeta za tri mjeseca

Prethodnih sezona ova ruta do Grčke je bila nešto skuplja zbog benzina, ali ove godine su cijene goriva u Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji slične.

Putarina u Grčkoj - mjesto - cijena

Evzoni-Asprovalta 7,45

Evzoni - Halkidiki 2,95

Evzoni-Lefkada 16,90

Evzoni-Tasos 8,55

Evzoni-Parga 13,25

Evzoni-Krf 13,25

Solun-Atina 33,7

* Cijene su u evrima

Na putu do Halkidikija vozače čekaju dvije naplatne rampe kod Evzonija i Soluna, gdje je potrebno platiti oko tri evra, a turisti koji žele da produže dalje do Tasosa putarinu će platiti 8,55 evra, do Lefkade 16,90, do Parge 13,25, Paralije 5,70 i Asprovalte 7,45 evra.

Putarina kroz Sjevernu Makedoniju - naplatna stanica - cijena

Prva 60 MKD

Druga 80 MKD

Treća 60 MKD

Četvrta 80 MKD

Peta 100 MKD

Međutim, one koji idu do Atine čeka još 502 kilometra puta od Soluna.

Cijene goriva

Srbija 1,67 1,7

Sjeverna Makedonija 1,37 1,20

Bugarska 1,37 1,36

Grčka 1,95 1,66

* Cijene su u evrima

Putarina će ih koštati 33,25 evra, a plaća se na 11 naplatnih stanica. Ako na iznos putarine dodamo potrošnju goriva oko 60 evra, ovaj put će ih koštati 93,7 evra.

Putarina u Srbiji

Beograd-Preševo 1.720

Beograd-Dimitrovgrad 1.510

Novi Sad - Preševo 2.010

Novi Sad - Dimitrovgrad 1.800

Niš-Preševo 700

Niš-Dimitrovgrad 460

* Cijene su u dinarima

(Kurir/MONDO/I.V.)