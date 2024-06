Da li je all inclusive smještaj isplativ? Za jednu kategoriju jeste, a pogotovo u tri zemlje

Direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, Aleksandar Seničić otkriva da li se all inclusive aranžmani za ljetovanje isplate.

Izvor: Shutterstock

All inclusive aranžmani su popularni i ove, kao i prethodnih godina. Srbi se rado odlučuju za njih tokom ljetovanjajer pružaju brojne pogodnsoti. Međutim, da li su oni isplativiji ili su povoljni samo za porodice sa djecom?

Za sada ne postoji standard kojim je definisano šta to all inclusive usluga obuhvata, a Aleksandar Srničić ispred Jute, govorio je za "Juro" na Prvoj televiziji i tom prilikom otkrio kome je ovaj tip ljetovanja najisplativiji, kao i šta on zapravo podrazumijeva.

"Za one koji imaju nešto malo veći budžet, sa porodicom sa djecom, apsolutno jeste. Ukoliko uđete u hotel koje sve to nudi, to su sva tri obroka, među obroci, lokalna gazirana i negazirana pića, pa čak i neka lokalna alkoholna pića, sladoled. O slatkišima da ne govorimo, pogotovo kada je riječ o Turskoj ili Egiptu“, objasnio je direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija "Juta Aleksandar Seničić i dodao da u barovima na plaži postoji mogućnost da konzumirate nešto od pića i grickalica koji su uključeni u all inclusive ponudu.

"Kvalitet all inclusive zavisi od kategorije hotela, zavisi od cijene koju na kraju krajeva platite. Ali sve u svemu kad se sabere, boravak u tim hotelima s dvoje djece do 14 godine zna da bude besplatan ako ste u istoj sobi. I sve to kad se stavi na papir, vjerujem da je all inclusive koncept, pogotovo u Turskoj, Egiptu, Tunisu, isplativiji od nekih drugih uplaćenih aranžmana“, dodao je.

